Felszólították Karácsony Gergelyt: állítsa vissza a régi menetrendet!

„Haladéktalanul állítsa vissza az eredeti menetrendet Karácsony Gergely, és szüntesse be a járatritkítást!” – szólította fel a főpolgármestert a fővárosi Fidesz-KDNP. A frakció szerint tisztán látszik, hogy a főváros intézkedése kaotikus helyzetet teremt, sőt, kifejezetten káros a budapesti utasokra nézve.

Péntekente 43 darab busz-, 4 villamos- és 6 trolibusz-járat, hétfőnként 16 busz-, 4 troli-, valamint 1 villamosvonal érintett a járatritkításban (Fotó: Mandíner)

Mint ismert, Karácsony Gergely váratlanul 53 járatot ritkított a BKK vonalain, az intézkedés péntektől van érvényben, és általánosságban is a pénteki illetve hétfői csúcsidőket érinti majd rendszeresen. A döntés értelmében jó néhány nagy forgalmú járat is érintett, a többi között a Rákóczi úton közlekedő buszok, valamint a hosszú útvonalon járó 9-es busz is. Emellett a trolivonalak majdnem fele és a szintén nagy forgalmat bonyolító 1-es villamos is ritkábban jár. Azt, hogy a főpolgármester elsunnyogta volna az ügyet, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az utasokat nem tájékoztatták megfelelően, egyik napról a másikra ritkították az 53 járatot. A fővárosi fenntartású Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ugyanis az új menetrend bevezetése előtt csupán 24 órával jelezte a változtatást, azt is csak egy internetes közleményben lehetett olvasni. Ráadásul az utasoknak a bejegyzés kommentjei közül kellett maguknak kiböngészniük a módosításokat aközben, amíg a lista folyamatosan bővült. Így a megnövelt várakozási idővel a budapesti utasok döntő többsége akkor szembesült, amikor nem jött megszokott időben a várt tömegközlekedési eszköz.

Ennyi vonalat érintő járatritkítási csomagot utoljára 15 éve Hagyó Miklós, Demszky Gábor korábbi főpolgármester helyettese próbált

a városra erőltetni, csak nekik nem sikerült (Fotó: Mandíner)

„Az intézkedés káros, óriási zsúfoltság volt jellemző a járatokon”

A fővárosi Fidesz-KDNP frakció szerint, az intézkedés káros, óriási zsúfoltság volt jellemző a járatokon, ezért Karácsony Gergelynek azonnal vissza kell állítania az eredeti menetrendet.

Wintermantel Zsolt felszólította Karácsonyt, hogy vonja vissza a járatritkítást (Fotó: Soós Lajos)

A zsúfoltság és utaslemaradások egyértelműen igazolták, hogy teljesen káros, és a közösségi közlekedésre hátrányos volt a járatok csúcsidőben való ritkítása. Újpesten például a 122-es és a 20-as expressz, 120-as, a 30-as és a 30/A járatok estek a ritkítás áldozatául. Hiába az újpestiek számára hátrányos döntés, a városrész baloldali vezetése hallgat. Épp ezért azt kérem Karácsony Gergelytől, haladéktalanul vonja vissza a járatritkításokat, azonnal állítsa vissza az eredeti menetrendet

– mondta Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Karácsony Gergely éppen az állami MÁV járatait szidta, amikor kipattant a főváros járatritkítási botránya (Fotó: Nagy Zoltán)

Karácsony tagadta, hogy járatritkítás történt, aztán...

Karácsony Gergely furcsa módját választotta a botrányossá duzzadt helyzet kezelésére. Elsőként a közösségi oldalán posztolt. Mint írta: a csökkentett járatszámra szerinte azért van szükség, mert a korábbinál sokkal elterjedtebb az otthoni munkavégzés, ami miatt az átlagosnál kevesebben utaznak hétfőn és pénteken az érintett útvonalakon. Ez az utólagos magyarázkodás érthető okokból kevésnek bizonyult. Majd az ATV Egyenes beszéd című műsorában folytatta: „Azt tudom mondani, hogy kampány van, járatritkítás meg nincs!” – nyilatkozta, amikor a műsorvezető arról kérdezte, mit szól hozzá, hogy az LMP aláírásokat gyűjt a budapesti járatritkítás eltörléséért. Az, hogy Karácsony tagadta a járatritkítást azért is furcsa, mert közleményében maga a BKK is annak nevezte a változást.