Elképesztő: akkora adag tésztát evett meg egy magyar srác, amire eddig senki se volt képes!

Teljesült a lehetetlennek tűnő feladat. Váradi Bence válalkozott a kihívásra, és győzedelmeskedett. Legyűrte 40 percen a több, mint 3 kilós óriás adagot. A különösen laktató ételt még senkinek sem sikerült elpusztítania.

Ezt az óriási adag ételt kell felfalni, ha valaki meg akarja nyerni a kihívást Fotó: Bánkúti Sándor

Az étterem tulajdonosa Nguyen Trong Tung folyamatosan különböző szórakoztató játékokat talál ki a vendégei számára. Sokan próbára is teszik magukat, de eddig mindenkin kifogott a hatalmas mennyiségű étel.

Már kezdtem azt hinni, hogy senkinek sem fog sikerülni a kihívás, ami egy játéknak indult. Videót készítettem a közösségi médiába, ahogy egy púpos tál étellel a kezemben csúszkálok a hóesésben az üzlet előtt.

- mondta mosolyogva Nguyen aki a végén megmérte a tányér súlyát és a mérleg három kilót mutatott. Akkor úgy gondolta, lehetetlen küldetés ennek a hatalmas adagnak az elpusztítása negyven percen belül. De szombaton betoppant az étterembe Bence és vállalkozott az embertelen feladatra.

Egyszer már december közepe tájékán egy este megpróbálkoztam vele, de akkor kifogott rajtam. Megmértük, 140 gramm maradt akkor a tányéron, azzal már nem tudtam megbirkózni.

- emlékszik vissza a fiatalember, aki már megcsinálta az ironman-t is, és most épp az ultra futásban érdekelt. A vékony testalkata ellenére szeret nagyon enni, és különösen zavarja, ha egy kitűzött cél beteljesületlen marad, ezért nekivágott még egyszer a küldetésnek. Ezt is alapvetően sportnak tekintette, készült rá. A gyomor kapacitás növelése érdekében nagyon sok folyadékot fogyasztott, így készült a nagy napra. Mikor úgy érezte, hogy felkészült, telefonált Nguyen Trong Tung-nak , hogy megpróbálkozik még egyszer a kihívással, aki nagyon örült, mert még senki sem volt olyan közel, hogy teljesítse a célt, mint Bence. Másodszorra is hatalmas volt a küzdelem az étel és a versenyző között, de állta a sarat. Két és fél perccel a rendelkezésre álló idő előtt már üres volt a tányérja, így bezsebelte az étterem díját.

A győzelem pillanata. Bence tányérján egy falat sem maradt Fotó: Olvasói

Nagyon örülök, hogy sikerült, most épp Barcelonában dolgozom, és a következő kihívást Spanyolországban szeretném teljesíteni. El fogok pusztítani egy két kilós hamburgert!

-mondja mosolyogva Bence, aki nagyon szereti a kihívásokat, és a versenyt.