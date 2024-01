A Demszky-korszakot idéző kátyúhelyzet van Budapesten – mondta kérdésünkre Gulyás Gergely a Kormányinfón

„Bízunk abban, hogy a főváros az általa fenntartott utakat lassan elkezdi kátyúzni, ha a választási kampánynak más áldásos hatása nem lehet, csak ennyi, már ennek is nagyon örülnének a budapestiek. A budapesti kátyúhelyzet sajnos a Demszky-korszakot idézi” – válaszolta a Metropolnak Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is reméli, az, hogy a Budapesten és Pest vármegyében élők előnyös tömegközlekedéshez jussanak, nem válik kampánytémává. A tárcavezető ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy a főpolgármester már egy hete hallgat, egyelőre még nem született válasz a kormány ajánlatára, pedig az a lakosságra nézve is kedvező.

Gulyás Gergely: jó lenne, ha kátyúzna a főváros. / Fotó: Kovács Tamás

A főpolgármesterrel való tárgyalásoknak február végéig kell lezárulniuk, Karácsony Gergely számára is ez az objektív határidő annak érdekében, hogy 2024 márciusában elindulhasson az új eljárásrend, be lehessen vezetni az új bérletet. A legfontosabb a kormány számára az, hogy kialakulhasson egy olyan új bérletrendszer, amely egyformán előnyös a fővárosban élőknek és azoknak, akik az agglomerációban élnek, de Budapesten dolgoznak

– mondta a miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: „Kifejezetten kudarcos volt az elmúlt években az együttműködés a fővárossal, de nem mondhatunk le arról, hogy egy ilyen fontos ügyben mégis közös nevezőre tudjunk jutni”.

Fél éven belül ülésezhetnek a visegrádi négyek

„A magyar kormány reméli, hogy a Visegrádi 4-ek együttműködése helyreáll, annak ellenére, hogy vannak politikai nézetkülönbségek a tagországok vezetői között. De ettől még a négy országnak vannak közös érdekei, és egy pragmatikus együttműködésre most is látunk lehetőséget, sőt szükségesnek tartjuk. A csehek töltik be éppen az aktuális elnökséget, az ő feladatuk a V4-ek összehívása, a kormányfők találkozójának a megszervezése. Bízom benne, hogy ez még ebben a félévben megvalósulhat” – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter