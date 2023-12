Ekkor volt utoljára fehér a karácsony itthon, vajon idén havazni fog-e? Kiderítettük!

Nagyon régóta várunk rá, de évek óta feketén kopogtat be az ünnep. Ugyan idén adott egy kis ízelítőt magából a tél és az ország több pontján havazott, de a meteorológusok sajnos egyértelműen megmondták a szomorú igazságot, nincs rá esély hogy megmaradjon szentestéig a hó. Vasárnaptól intenzív melegedés kezdődik. Így csak a magasabb hegycsúcsokon maradhat meg a hólepel. Ezzel megpecsételődött az idei karácsony sorsa is. Annyi év után sajnos idén sem gyönyörködhetünk a hófödte tájban, ami még meghittebbé varázsolná az ünnepeket.

Sajnos idén is elmarad a fehér karácsony. Fotó: RossHelen / Shutterstock (Illusztráció)

Budapesten 21 éve volt utoljára fehér a karácsony

Budapesten 2002-ben, Debrecenben 2005-ben, Szegeden, Szombathelyen és Pécsett pedig 2007-ben gyönyörködhettek utoljára hóban karácsonykor. A tavalyi év még ennél is nagyobb csalódást okozott, mert még az ország legmagasabb pontján Kékestetőn sem volt hó az ünnepek alatt.

Eshet a hó idén az ünnepeken?

A köpönyeg előrejelzése szerint a következő napokban inkább az eső és a havas eső lesz jellemző. A hőmérő higanyszála pedig még az éjjeli órákban sem fog 0 fok alá menni. Szenteste erősen felhős vagy borult idő várható, az ország több pontján lesz csapadék, de sajnos eső formájában.

Az 1987-es nagy havazás

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyarországi havazása 1987. január 10.-én kezdődött. Északkelet felől sarkvidéki eredetű levegő tört be az országba, miközben délnyugat felől nagy nedvességtartalmú légtömegek érkeztek egy mediterrán ciklonhoz kapcsolódóan. Viharos erejű szél társaságában a szombat esti órákban érkezett a havazás. Vasárnapra már komoly hótorlaszok emelkedtek. A kisebb települések, de Székesfehérvár is megközelíthetetlenné vált, és Budapesten is leállt a közlekedés. Krízishelyzet állt elő, mivel fogyóban voltak a tüzelőanyagok és az élelmiszerkészletek. Ekkor Budapesten -17 C fokot mértek. Egészen január 16-ig tartott a havazás Addigra a síkvidéken 20-50 cm, míg a hegységekben 50-77 cm friss hóréteg alakult ki. Az országban több felé képződtek hótorlaszok.