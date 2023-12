Akár plusz 14 fokos tavaszi idő is lehet karácsonykor

Pénteken felhős, de enyhe idővel indul a reggel, emellett pár órás napsütés is várható. Északnyugat felől azonban szórványosan záporeső, havas eső, a hegyekbe pedig hózápor is érkezhet. A szomorú, csapadékos időjáráson felül még nagy területen viharossá erősödik az északnyugati szél is.

Tavaszias idő váltja az elmúlt hetek havas, hideg idejét / Illusztráció / Fotó: Facebook

Szombaton továbbra is velünk marad a borongós idő, de délután újra kisüthet a nap. Délelőtt többfelé, délutántól már csak elszórtan fordul elő csapadék. Főként eső, zápor, az északkeleti országrészben pedig havas eső, hózápor is lehet. Viharossá fokozódik az északnyugati szél, a hőmérséklet azonban 10 fok fölé enyhül.

Szenteste változóan felhős idő lesz, már csak néhol kell esőre számítanunk. Élénk marad a szél, és tavaszias enyhe időjárás, 9-14 fok közötti értékekkel veszi kezdetét az ünnepi időszak – számolt be róla a Köpönyeg.hu.