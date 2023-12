Már egyszer börtönbüntetésre ítélték ezt a magyar ügyvédet

Egy nemi erőszak-ügy áldozatát akarta néhány évvel ezelőtt lefizetni és hamis vallomásra rávenni Vig Mór, hogy ezzel mentse a bűncselekménnyel gyanúsított ügyfelét – tudta meg a Magyar Nemzet. A vesztegetési ügyben jogerős ítélet is született, az Amnesty International Magyarország igazgatójának – sok száz milliós számlagyár működtetésével is összefüggésbe hozott – testvére pedig egy év, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Nem akármilyen vesztegetési botrány ügyében került a vádlottak padjára Vig Mór, akit a közelmúltban sok száz milliós számlagyár irányítása miatt vett őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – értesült a Magyar Nemzet.

Vig Mórról tudni kell, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. Utóbbi régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationnél is.

Pénzt ajánlott a hamis vallomásért

Visszatérve a vesztegetési ügyhöz, a fellelhető bírósági határozatokból kiderül, hogy a történet szálai egészen 2016-ig vezethetők vissza, amikor a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon (mai nevén Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság) eljárás indult szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vig Mór látta el.

A vád szerint, miután a nemi erőszak ügyében a sértettet tanúként hallgatták ki, a rendőrség épülete előtt Vig Mór azt az ajánlatot tette az áldozatnak és az ügyben ugyancsak tanúként szereplő barátjának, hogy ad nekik 400 ezer forintot, amennyiben a hölgy visszavonja terhelő tanúvallomását és a következő kihallgatásán már azt állítja: önként ment bele a szexuális együttlétbe.

Ezt követően az Amnesty-vezér testvére többször kereste telefonon az érintetteket, majd megbeszélték, hogy egy gyorsétteremben találkoznak. A találkozón Vig ismét felajánlotta, hogy 400 ezer forintot ad a nőnek és barátjának, amennyiben előbbi azt mondja a rendőröknek, hogy nem történt nemi erőszak. Ezt az ajánlatot azonban egyik tanú sem fogadta el, és fenntartották korábbi vallomásukat – áll a vádiratban.

Jogerősen elítélték az Amnesty-vezér testvérét

Vig Mór ügye több fórumot is megjárt, a végső, jogerős döntést 2022. január 25-én a Kúria hozta meg, amely vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette miatt mondta ki bűnösnek, és egy év börtönbüntetésre ítélte Vig Mórt. A szabadságvesztés végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztették. Viggel szemben 300 ezer forintig terjedően vagyonelkobzást is elrendeltek, illetve öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól is. Utóbbi válasz arra, hogy Vig ügyvédi tagsági viszonya miért szűnt meg tavaly.

Ezt erősíti a Magyar Ügyvédi Kamara megkeresésünkre küldött válasza is, amiben általánosságban leírták, hogy „az ügyvédi tevékenység megszüntetésére általában vagy egy foglalkozástól eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet, vagy a kizárást kimondó kamarai fegyelmi határozat alapján, illetve egyéb igazgatási okból (például tagdíj nem fizetése) kerül sor”. A fent taglalt büntetőügyet figyelembe véve tehát egyértelmű, hogy Viget a jogerős ítélete miatt tiltották el a praxisától.

Sok száz milliós bűnügy, NAV-razzia és letartóztatás

A jogász nevét egy november végi látványos adóhatósági razzia kapcsán ismerhette meg a közvélemény. A házkutatások után az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával csapott le Vig Mórra, akinek letartóztatását a bíróság el is rendelte. Nem sokkal később az is kiderült, hogy nem ez a férfi egyetlen ügye: Vig egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban.

A Magyar Nemzet mindezek mellett arról is beszámolt, hogy Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető Vig Mórhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd azt is megírták hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is a cégtemetőként is működő szolgáltatóhoz került.