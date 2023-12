Karácsony előtt dőlt rá egy fa Mónika autójára Kispesten, szemtanúkat keres – fotók

A helyszínen több helyi lakossal is beszéltem, ők informáltak arról, hogy máskor is előfordultak a környéken hasonló esetek, de az önkormányzat "természet okozta kárnak" nevezte ezeket és ezzel az indokkal semmiféle kártérítést nem adott a károsultaknak! Én ebből tanulva ügyvéddel szeretném elkezdeni a procedúrát, hogy komolyan vegyenek és minden információt be szeretnék gyűjteni, ami elejét veheti annak, hogy mindez megismétlődhessen