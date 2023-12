Elsős házi feladat borítja ki a szülőket, a legtöbben nem tudják megoldani

A feladat az volt, hogy öt szó közül válassza ki a kakukktojást és röviden magyarázza meg, az miért nem illik a többi közé. A szavak a következők: friend (barát), desk (asztal), toothbrush (fogkefe), egg (tojás), silver (ezüst).

Véleményem szerint ez enyhén szólva nehéz, különösen, ha figyelembe vesszük a lányom életkorát, de szívesen hallanám a válaszaitokat

– kért segítséget a brit édesanya. A bejegyzés több mint 340 kedvelést és 4100 megjegyzést gyűjtötte be. Akadt, aki szerint a feladatot arra tervezhették, hogy szabad gondolkodásra késztesse a gyerekeket, így több megfejtés létezhet. Egy kommentelő ezzel szemben ezt írta:

Én azt mondanám, hogy a tojás, mivel ez az egyetlen, amit megehetsz.

Egy másik hozzászóló megjegyezte: „Azt hittem, elég jó vagyok angolból. Fogalmam sincs, mi a válasz...” Volt, aki úgy gondolta, hogy a barát szó a megoldás, mert az élő, míg a többi élettelen. Másnap az anyuka pontot tett a találgatások végére és elárulta a helyes választ. A megfejtés az ezüst, mert az melléknév, míg a többi főnév. Többen megjegyezték, hogy a feladat azért nem egyértelmű, mert az ezüst szó az angolban is lehet melléknév, ha a színt jelöli, de főnév is, ha a fémre gondolunk. Az anyuka hozzátette, aznap, amikor a gyerekek ezt a házit kapták, akkor a főnevekről kezdtek tanulni, így utólag számára is érthetőbb a feladat, kontextus nélkül azonban meglehetősen zavarba ejtő a kérdés.