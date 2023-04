Tudod, miért kell villával felverni a tojást a rántottához? Itt a magyarázat

A rántotta az egyik legnépszerűbb reggeli, hiszen könnyen elkészíthető, egészséges és laktató. Ehetjük ropogós szalonnával, omlós zöldségekkel, de édesszájúak akár lekvárral, sziruppal is. Minden konyhában készül rántotta, a kérdés csak az: hogyan? A végeredmény szempontjából állítólag az sem mindegy, mivel verjük fel a tojást.

A rántottánál nincs is jobb reggeli, pláne, ha így készítjük el Fotó: Pixabay

Egyszerűen bonyolult

A rántotta elkészítéséhez mindössze tojásra, sóra és némi zsiradékra van szükség. Ennek ellenére egyike azoknak az ételeknek – hasonlóan a húsleveshez vagy a sült csirkéhez – amit szinte mindenki máshogy készít: vannak, akik kis tejet, tejfölt vagy vizet kevernek a felvert tojásba, mások szerint egyenesen bűn hozzáadni bármit is a tojáshoz. Aztán vannak olyan rántottarajongók, akik hirtelen, magas hőfokon sütik meg a tojást, mások meg pont ellenkezőleg: az alacsony sütési hőmérsékletre esküsznek. És akadnak olyanok is, akik mikróban készítik el a maguk rántottáját... Mindenkinek megvan tehát a saját jól bevált receptje, mint ahogy az is, hogyan veri fel a tojásokat. Eláruljuk: többnyire úgy, ahogy otthon a szüleink tették.

Habverő kontra villa

Habverővel alaposabban el lehet vegyíteni a fehérjét és a sárgáját, ezért sokan a habverőért nyúlnak, ha rántottát készítenek. Villával felverve krémesebb, lágyabb lesz, állítják mások. Nos, a Fine Dining Lovers videója szerint csakis villával szabad felhabosítani a tojásokat, ha igazán finom rántottát szeretnénk enni. Habverővel ugyanis túl sok levegőbuborék jut a tojásba, amitől a végeredmény gumiszerű lesz.

Hogy is van ez?

A videóban elhangzott állítások ellentmondanak mindannak, amit eddig a rántottakészítésről tanultunk: nevezetesen hogy a levegőtől lesz a rántotta légies és könnyű, ezért akár a botmixert is bevethetjük a tojásfelveréshez.

Hogy kinek van igaza? Ezt nekünk magunknak kell eldönteni úgy, hogy kipróbáljuk mindkét módszert - írja a Mindmegette.