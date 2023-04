A nagy tojásteszt: a boltin vagy a házin van több baci? – Videó!

Rita és Eta gazdája Miléna már többször is teszteltek közösen, most Eta egyik tojásáról vettek mintát.

Miléna és tyúkja, Eta – Fotó: Molnár Miléna

Miléna és tyúkja, Eta szórakoztató videókon keresztül mutatják meg, hogy milyen egy farmon élni, és hogyan telnek a mindennapok. Most egy másik TikTok-felhasználóval karöltve a „Plantprotecting” elnevezésű csatornán tesztelték, hogy milyen egy bolti és egy házi tojás.

Letesztelték a tojásokat

Gyuris Rita növényorvos „Plantprotecting” nevű TikTok-csatornáján tenyészti ki azokat a bacikat, amiket használati tárgyain talál. 150 ezres követőtábora folyamatosan figyelemmel kísérheti, ahogy hétköznapi dolgokat tesztel, például megnézte már, hogy mennyi baci van a villamoson, és azt is, hogy mit találunk egy egy hétig hordott nadrágon. Most Eta, a tyúk – és gazdája Miléna – segítségével megnézték, hogy mit találnak egy házi és egy bolti tojáson.

Jobb a házi, mint a bolti

Egy úgynevezett „Agarlemez” segítségével egy speciális táptalajon tenyésztette ki Rita mindazt, amit a tojásokon találtak. Eta tojásán és a boltin is voltak baktériumok, azonban Rita kiemelte, hogy ezek egyébként is az életünk részei, mindenen és még bennünk is megtalálhatók. A teszt második és harmadik napján azonban már látható különbségek voltak: A bolti tojáson valószínűleg atkák voltak.

Rita azt is kiemelte, hogy lehetőleg ne mossuk meg a tojásokat, mivel

a tojásnak van egy természetes védőrétege, amely védi a tojást a kórokozóktól, baktériumoktól.

Ezért Rita azt ajánlja a TikTok-felhasználóknak, hogy ne mossuk le ezt a védőréteget, mivel úgy könnyebben bejutnak a tojás belsejébe a kórokozók.