Csillaghegy is elesett a két centi hótól: kamion csúszott keresztbe az Ürömi úton

Budapest-szerte nagyon komoly gondok vannak a síkosságmentesítéssel, ahogy erről korábban beszámoltunk. Ez alól sajnos a III. kerület sem kivétel. Az egyik legrosszabb a helyzet talán a kerület szívében lévő Csillaghegyen. A lakosok napok óta rengeteg panaszt fogalmaznak meg a közösségi médiában, hogy borzasztó állapotban vannak az utak.

Nincs síkosságmentesítés / Fotó: Nagy Anikó

Kamion csúszott keresztbe

Tegnap egy kamion csúszott keresztbe az Ürömi úton, ahol víz szivárgott az útra. Információink szerint több jármű is sérült. Mivel nem volt megfelelő az út síkosságmentesítése, emiatt a jég lefagyott és keresztbe csúszott a hatalmas jármű. A lakók szerint a vízszivárgásról Kiss Lászlóék már régóta tudnak, de nem csinálnak semmit a probléma megoldása érdekében. Egy biztos: a szivárgást már előző nap bejelentették a jarokelo.hu adatai szerint, sőt a lakosok hozzászólásai alapján kiderül, hogy már többször is jelezték a szivárgást, de nem lett elhárítva a probléma, így másnap reggel sajnos meg is történt a baleset.

Kamion csúszott keresztbe / Fotó: Süveges Rita

Az igazi probléma, hogy a karsztvizet gyűjtő ciszternák vizét elvezető lefolyó csövek el vannak dugulva. Ezért a víz közvetlen az útra folyik. Hiába sózzuk, azt rövid időn belül lemossa és lefagy. Tegnap több autó csapódott a támfalaknak, egy közvetlen a keresztfiam előtt, aki a járdán ment. A probléma akkor fog megoldódni, ha kitisztítják a csöveket.

– írta hozzászólásában Mária, aki elmondta, hogy már többször bejelentették a Fővárosi Csatornázási Műveknek, illetve a közterületfelügyeletnek, de a szervezetek a megoldás helyett csak egymásra mutogatnak.

A baleset miatt a kamionból kiborult a szállítmány és fagyasztott hal borult az útra – számolnak be a közösségi médiában a szemtanúk.

Több autó is keresztbe csúszott a jeges úton / Fotó: Süveges Rita

Üröm is besegít

Bár az Ürömi út a III. kerület tulajdonában és kezelésében van, de a síkosságmentesítés hiánya az arra ingázó agglomerációs települések lakóit is érinti, így előfordul, hogy az Ürömi Önkormányzat megbízottjai is besegítenek Csillaghegy síkosságmentesítésébe. Ezt megerősítette a polgármester is, aki tegnap Csillaghegy kerülethez tartozó útjainak síkosságmentesítéséről is gondoskodott.

Felkészültek a télre, de hóra nem számítottak...

A kerület síkosságmentesítése kapcsán kérdeztük Gyepes Ádám önkormányzati képviselőt, akit rengeteg lakó keresett meg a járhatatlan és veszélyes utak kapcsán.

A képviselő rengeteg megkeresést kapott / Fotó: Gyepes Ádám

Látható, hogy az egész főváros megbénult egy kisebb havazástól. Rengeteg megkeresést kaptam a lakók részéről, hogy az utak reggelre le voltak, le vannak fagyva, ami azt mutatja, hogy nem működik se a fővárosi, se az önkormányzati utakon sem a síkosságmentesítés. Sajnos Óbudán így ugyan az a helyzet, mint főváros-szerte! Nem készültek fel a havazásra és a csúszós időjárásra. Tegnap elesett az Ürömi út, Csillaghegy és Aranyhegy utcái pedig balesetveszélyesek. Több autó is árokba csúszott. Óbudának egy minden tekintetben felkészült vezetésre van szüksége! A jelenlegi DK-s Kiss László jól láthatóan nincs a helyzet magaslatán. Itt lenne az ideje, hogy újraindítsuk Óbudát.

– mondta