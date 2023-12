Boltok, közlekedés, időjárás szilveszterkor és újévkor: íme minden fontos infó!

Az év utolsó hétvégéjéhez közeledve valószínűleg te is hatalmas bulizásra készülsz. Segítünk, hogy a lehető legfontosabb dolgokat egyetlen helyről tudhasd meg. Mutatjuk a boltok ünnepi nyitvatartását, a tömegközlekedés és az időjárás szilveszter éjjelét érintő információkat.

A legtöbb bolt zárva lesz 2024. január elsején. Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

Az alábbiak szerint tartanak nyitva a boltok december 31. vasárnap és január 2. kedd között:

ALDI

2023. december 31., vasárnap: nyitva 16 óráig

2024. január 1., hétfő: zárva

2024. január 2., kedd: nyitvatartás a szokásos rend szerint

LIDL

2023. december 31., vasárnap: nyitva 16 óráig

2024. január 1., hétfő: zárva

2024. január 2., kedd: nyitvatartás a szokásos rend szerint

TESCO

2023. december 31., vasárnap: nyitva 18 óráig

2024. január 1., hétfő: zárva

2024. január 2., kedd: nyitvatartás a szokásos rend szerint

PENNY

2023. december 31., vasárnap: nyitva 14 óráig

2024. január 1., hétfő: zárva

2024. január 2., kedd: nyitvatartás a szokásos rend szerint

SPAR, INTERSPAR

2023. december 31., vasárnap: boltonként eltérő nyitvatartás

2024. január 1., hétfő: zárva

2024. január 2., kedd: nyitvatartás a szokásos rend szerint

CBA, PRÍMA

2023. december 31., vasárnap: boltonként eltérő nyitvatartás

2024. január 1., hétfő: zárva

2024. január 2., kedd: nyitvatartás a szokásos rend szerint

AUCHAN

2023. december 31., vasárnap: nyitva 16 óráig

2024. január 1., hétfő: zárva

2024. január 2., kedd: nyitvatartás a szokásos rend szerint

Január 1-jén nyitva lesznek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, és a non-stop üzemelő boltok, trafikok.

Még nyitva vannak a vásárok

A Vörösmarty téri karácsonyi vásárt 2022 óta Vörösmarty Classic Xmas néven rendezik meg. November 17-én indult az ünnepi forgatag, amely december 31-ig tart majd. A vásár egyik fő attrakciója most is az ingyenes kisvasút.

A legtöbben alighanem a Szent István Bazilika előtti téren megrendezett Advent Bazilikát várták, melyet már háromszor is megválasztottak Európa legjobb karácsonyi vásárának. A vásár január 1-ig várja a látogatókat.

A Vörösmarty Classic Xmas világhírű karácsonyi vásárunk. Fotó: Metropol

A parkolás még ingyenes, több járművel szilveszterkor és újév napján is utazhatsz

Néhány kivétellel (budai Vár, Margitsziget) idén is ingyenes a parkolás december 24. és január 1. között a fővárosban.

December 31-éről január 1-jére virradó, szilveszter éjszaka egész éjjel közlekednek az alábbi járatok a közösségi közlekedésben:

M1-es, M2-es, M3-as és M4-es metró

4-es, 6-os, 14-es, 47-es, 50-es, 56A villamosok

a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városháza tér között közlekedik

a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Balaha Lujza tér között közlekedik

a7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota és a Döbrentei tér között közlekedik

a MÁV-HÉV tájékoztatása szerint minden HÉV vonalon, egész éjjel közlekednek a vonatok

A nappali üzemzárás előtt, a megszokottnál sűrűbben közlekedik:

a 4-es, a 6-os, a 17-es villamos

a 8E, a 85-ös, a 224-es autóbusz

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos vonal eltérő menetrend szerint, a közlekedő metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekedik a 100E és a 200E járatok.

Január 1-jén, hétfőn a BKK járatai az ünnepnapi, illetve a munkaszüneti napokon érvényes menetrendjük szerint közlekednek. Az év utolsó napján és az újév első napján is érdemes a BKK járatokat használni, az utazás megtervezéséhez pedig a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja a BKK.

Meleg nappalok és enyhe éjjelek várnak

December 30-án szombaton az ország északi felén nagy területen képződik köd és rétegfelhőzet, amelyek kiterjedése napközben várhatóan gyorsan csökken. Egyébként fátyolfelhős, napos idő valószínű. A borult részeken szitálás előfordulhat. A délnyugati, nyugati szél megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14 Celsius-fok között valószínű, de a tartósabban borult országrészekben hűvösebb lesz – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Szilveszter napján néhol szitálás is előfordulhat. Az esti óráktól északon már eleredhet az eső is. A déli szél a Dunántúlon megélénkül, sőt ott meg is erősödik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 Celsius-fok között alakul, de a szélvédett tájakon gyenge fagy is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 14 Celsius-fok között valószínű.

A 2024-es év első napján eleinte borult lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet és kisüt a nap. Néhol eshet eső, a délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 Celsius-fok között alakul.

Reggelente párás, ködös, majd viszonylag meleg időnk lesz. Fotó: Csapó Balázs

A héten még tart a téli szünet

2023. december 22-től 2024. január 7-ig tart a téli szünet a 2023/24-es tanév hivatalos rendje szerint. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök) volt, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2024. január 8. (hétfő) lesz. Nem sokkal ezután pedig 2024. január 19-én az első félév is véget ér, aminek az eredményeiről 2024. január 26-ig értesítik majd a tanulókat.

A téli szünet az elmúlt években a karácsony előtti napokban kezdődött, a diákok pedig január első napjaiban már vissza is tértek az iskolapadokba. Idén a hétvégékkel együtt összesen 17 napot tölthetnek majd otthon a diákok. Cserébe a második félév a megszokottnál később ér majd véget. Az utolsó tanítási nap 2024. június 21-én (péntek) lesz.