"Annyira allergiás vagyok magamra, hogy éget a bőröm, ha nevetek. Az orvosok értetlenül állnak" - fotó!

A 20 éves Beth Tsangarides fájdalmas bőrgyulladást és anafilaxiás sokkot tapasztal, ha túl sokat nevet vagy sír. Az orvosok egyelőre nem értik az okát az allergiás tüneteinek. Beth saját bevallása szerint 15 éves korában egyik napról a másikra kezdett el "önmagára allergiás" lenni, és azóta sem jött rá, hogy miért ég és gyullad meg a bőre, ha erős érzelmi reakciót érez. A fiatal ráadásul munkaképtelen, ugyanis bármikor elájulhat, vagy görcsrohamot kaphat, ha erős érzelmi helyzetbe kerül.

Az orvosok értetlenül állnak Beth betegsége előtt /Fotó: Karolina Grabowska / Pexels

Párja Sasha Hay főállásban gondozza Beth-et, akinek évek óta keseríti meg a hétköznapjait a furcsa betegsége. Az állapotáról és tüneteiről a fiatal lány a Mirrornak számolt be:

Az egészségügyi szakemberek azt mondják, hogy orvosi rejtély vagyok, ilyet még soha azelőtt nem láttak. Nem értik, hogy a testem miért reagál így

- kezdte beszámolóját Beth, aki viccesen azt mondta, hogy a párja családja szerint önmagára allergiás a lány.

Öt évvel előtt az arcomon egy kiütéssel kezdődött, majd egyre lejjebb tartott a testemen a gyulladás. A beleim, a vesém, minden leállt valamiért. Mindegy mit csinálok, az hatással van a bőrömre és a testemre valamilyen módon. Akár túl sokat nevetek, vagy sírok, ha érzelgős vagyok, a bőröm mindig elkezd lángra gyúlni. Olyan érzés, mintha elevenen égetnének

- árulta el a megrázó részleteket Beth. A lánynak ráadásul sok sérülése és bőrgyulladása maradandó heget hagyott a testén, és egészen addig önbizalma sem volt, amíg meg nem tanulta, hogy különböző sminkekkel hogyan tudja elfedni a testén a foltokat. Később azonban a sminktől is el kellett búcsúznia, ugyanis attól is fertőzés alakulhat ki a testéből. Mostanra azonban magára talált a csinos fiatal, és nem fél megmutatni magát a nagyvilágnak - számolt be róla a lap.