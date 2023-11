Kellemetlen malőr: a lajosmizsei vonaton jött rá egy utasra a szükség, amit egy szerelvény bánt

Kínos és egyben természetes ok miatt kellett kivonni a forgalomból a Lajosmizséről hétfőn (november 6.) 6:03-kor induló, Nyugati pályaudvarra tartó vonatot: az egyik utasra a vonaton jött rá a szükség. A szerelvényt ki kellett vonni a forgalomból, mert az utas összepiszkította a kocsit, a reggeli utazást ezzel megbénítva. Az utasok pótlóbuszokkal közlekedhettek tovább Kőbánya-Kispestig 20-30 perc késéssel.

Kínos malőr okozott fennakadást a lajosmizsei vonaton (A kép illusztráció) Fotó: Vasvári Tamás

A vonaton jött rá a szükség egy utasra

Az egyik utas Facebookra írta ki a szürreális reggeli élményét: épp Pestszentimre felső vasútállomáson várta több utastársával együtt a 7:56-kor induló, Nyugatiba tartó S21-es szerelvényt, amikor az állomásvezető kisétált a várakozókhoz és furcsa bejelentést tett.

Ma kimarad a 7:56-os járat, mert valaki besz*rt a vonaton

– rendezte le ennyivel a mondandóját. A várakozókat a MÁV tájékoztatta is a pótlóbuszok közlekedéséről a Mávinform Facebook-oldalán és a vasúttársaság honlapján is, arról azonban nem adtak bővebb tájékoztatást az utasoknak, hogy mi okozott fennakadást. A Metropol a MÁV-ot is megkérdezte, hogy igaz-e a beszámoló, akik meg is erősítették a kínos szituációt.

Az egyik vonatkocsit összepiszkította egy utas hétfő reggel (A kép illusztráció) Fotó: Metropol

MÁV: „A vonatot ki kellett vonni a forgalomból”

Szerkesztőségünk megkereste a MÁV Kommunikációs Igazgatóságát az üggyel kapcsolatban, akik megerősítették a pestszentimrei beszámolót.

„November 6-án, hétfőn a Lajosmizséről 6:03-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat helyett pótlóbusz közlekedett Kőbánya-Kispestig, 20-30 perc késéssel. A vonatot ki kellett vonni a forgalomból, mert egy utas összepiszkította a kocsit. A vonatpótló busz közlekedéséről a vasúttársaság a honlapján és a Mávinform Facebook-oldalon is tájékoztatta az utasokat” – írták válaszukban.