„Egymásnak adtunk erőt ezekben a nehéz időkben”: munkát és szállást kapott a kutyájával utcára került férfi

Nagyon örülök neki, a posztban külön kitértem rá, hogy olyan munkát keresek, ahová Chent is magammal vihetem. Korábban objektum és személyi védelemmel is foglalkoztam elég komoly szinten, így abszolút fekszik nekem a felajánlott telephelyőri munkakör. Most akarom megújítani a testőri vizsgámat is, és újra visszatérni ebbe a szegmensbe