Megkerült Ady eltűnt íróasztala, azon dolgozik a vándorasztalos

Négy asztal ismert, egy eltűnt

Ady Endre hagyatékában három íróasztal maradt meg. Amelyiket a nagyváradi szerkesztőségben használt, azt Nagyváradon őrzik. A Debreczen című újságnál is volt egy asztala, ami most a hajdani Veres Pálné utcai lakásban kialakított Ady Endre Emlékmúzeumban van kiállítva. A harmadik a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében van, ez a testvérénél, Ady Lajoséknál a Lövőház utcai lakásban a költő számára kialakított kis szobában állt egykor. Az az íróasztal azonban, ami utolsó, Csinszkával közös otthonukban állt, sajnos mindeddig nem került elő. Lehetséges volna, hogy ez a darab került most restaurálásra Rostás Árpádhoz?