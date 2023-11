Meghamisíthatták a Karácsony-féle adománygyűjtés iratait

A félmilliárdos mikroadományok ügyében néhány napja tartott házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amely a legújabb információk szerint a bűncselekmény okirat-hamisítás gyanúját erősítő fontos bizonyítékokat foglalt le Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója, Tordai Csaba ügyvédi irodájában.

Karácsonyék az állítják, hogy 3811 bankjegyet préseltek bele az adománygyűjtő ládába, de ez fizikailag lehetetlen (Fotó: Ripost)

A Magyar Nemzet megkeresésére nem cáfolta, ám a nyomozás érdekeire tekintettel érdemben nem is kommentálta a 99 Mozgalom elleni eljárás keretében végrehajtott házkutatásról és az ott talált bizonyítékokról szóló legújabb információkat sem az ügyészség, sem pedig az adóhatóság.

Mint ismeretes, a Magyar Nemzet elsőként számolt be róla, hogy a NAV nyomozói egy hete megjelentek a Vécsey utca 4. szám alatt, ahol Tordai Csaba ügyvédi irodája található. Érdeklődésükre az adóhatóság akkor azt közölte, hogy

a NAV munkatársai büntetőeljárás keretében, adományládákba gyűjtött mikroadományokkal összefüggésben kutattak és foglaltak le bizonyítékokat egy budapesti ügyvédi irodában.

A válaszból egyértelműen kiderült, hogy a 99 Mozgalom zavaros pénzügyei miatt szállt ki a hatóság Gyurcsány Ferenc volt kormányfő bizalmi emberéhez. A házkutatás tényét az ügyészség is megerősítette.

Az Index csütörtökön arról számolt be, hogy Karácsony jogi főtanácsadójánál többek között aláírás-hitelesítő dokumentumokat foglaltak le az adónyomozók. Ezek olyan iratok, amelyek az adományozók létét voltak hivatottak igazolni. A tíz jegyzőkönyvön információik szerint két MSZP-s neve szerepelt.

A Magyar Nemzet ezek után megtudta, a dokumentumok aláírása Tordai Csaba belvárosi ügyvédi irodájában történt. A szocialista párt pedig annyit mondott az üggyel kapcsolatban, hogy két munkatársuk részt vett a mikroadományok megszámolásában és hitelesítésében. Egy jegyzőkönyv aláírását ismerték el, a többin így nem is szerepelhetne a nevük, azaz az adománygyűjtő ládák tíz okiratából kilencet meghamisíthattak.

A Magyar Nemzet folyamatosan keresi az érintetteket, akik teljes hallgatásba burkolóztak a házkutatás nyilvánosságra kerülése óta, és elérhetetlenek. A mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor – Karácsony Gergelyhez és Tordai Csabához, a főpolgármester jogi tanácsadójához hasonlóan – nem válaszolt a Magyar Nemzet megkeresésésére.

Emlékezetes, Karácsonyék bűncselekménygyanús adománygyűjtése egy tavaly nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentéssel lepleződött le.

A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizette be az említett 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára.

Az ügyben Tényi István és a mozgalom számlavezetője, az OTP feljelentése alapján költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanúja miatt van folyamatban nyomozás. Fontos körülmény, hogy a bank által feltárt adatokból arra lehet következtetni, hogy mikroadományokról szó sem lehetett.

Ezután a NAV is nyomozni kezdett pénzmosás és költségvetési csalás miatt. A Ripost korábban egy videóval mutatta meg, hogy amit Karácsony állít, fizikailag lehetetlen.



Karácsony ragaszkodik a mikróadományok meséjéhez

Az OTP feljelentése szerint Karácsonyék 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetettek be a 99 Mozgalom számlájára. Karácsony Gergely azóta is állítja, hogy "mikróadományokból", vagyis adakozók kisebb befizetéseiből jött össze a több mint félmilliárd forint.

Frissen nyomott, egymás utáni sorszámú bankjegykötegek buktatták le őket

Az OTP feljelentése rávilágított a részletekre is. Az adománygyűjtés, Karácsonyék állítása szerint egy kb. 30×30×30 centiméteres nagyságú szabályos adománygyűjtő ládába történt. Azt állítják, hogy ezekbe a ládikákba két-háromezer bankjegyet, egy esetben pedig 3811 bankjegyet préseltek be. Ez azonban fizikailag lehetetlen!

A Ripost vásárolt egy, az előírásoknak megfelelő pénzgyűjtő ládát...

Ilyen volt Karácsonyék adománygyűjtő ládája (Fotó: Ripost)

Fizikai képtelenség a bankjegykötegeket áttuszkolni a láda nyílásán és ennyi pénz nem fér el benne!

A Ripost munkatársai lemodellezték, amit az OTP feljelentése állít. A 30×30×30-as láda szűk résén lehetetlen bontatlan bankjegykötegeket átpréselni, de az is fizikai képtelenség, hogy 3-4 ezer bankjegy beleférjen egy ekkora ládába. Erős gyanúra ad okot az is, hogy a kötegekben lévő bankjegyek sorszáma egymás utáni volt, még össze voltak tapadva, mintha frissen a nyomdából érkeztek volna.

Több, mint gyanús az is – amint az OTP feljelentésében szerepel –, hogy a „forintbankjegyeken kívül kizárólag 50 és 100 eurós címletű bankjegyek voltak a ládában, ráadásul két esetben megegyező darabszámú volt a 100 eurós bankjegyek száma”. Egy esetben angol font is volt a bankjegyek közt, abból is kizárólag 50 fontos bankjegyek – tárta fel a jelentés.

Kérdezzük, mennyire életszerű az, hogy kizárólag 50 és 100 eurós és 50 fontos bankjegyeket adományozzanak Karácsonyéknak a ládába pénzt bedobó adományozók?

Ráadásul bontatlan bankjegykötegekben, egymás utáni sorszámmal. A bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve még egyáltalán nem használták volna azokat).

Az OTP kiszivárgott feljelentésének részletei itt olvashatóak:

Több, mint félmilliárd forint

Kizárólag 50 és 100 eurós bankjegyek...