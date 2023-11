Két felfegyverzett embercsempész banda próbál betörni Magyarországra

A közösségi médiában is egyre aktívabb az a két felfegyverzett embercsempész banda, amelyik hónapok óta Magyarország déli határán szervezi, kézben tartja az illegális migrációt.

A Metropol a Facebook és TikTok-csatornák tevékenységét figyelve újabb információkhoz jutott.

Nem az afganisztáni tálibok által létrehozott, géppisztolyokkal és kézigránátokkal felfegyverzett 313-as rohamosztag az egyetlen amelyik át akar jutni Magyarország területére. Van egy vetélytársuk a 400/ 59 néven futó, szintén géppisztolyokkal és kézigránátokkal felfegyverzett osztag. Ezt is elsősorban afgánok irányítják, de ők nem a tálibokhoz, hanem különböző bűnözői körökhöz köthetők.

A 400/ 59-es banda bázisa egy elhagyott őrtorony a szerb-magyar határ közelében. Ekörül táboroznak, szervezik, felfegyverzik a beérkező újabb és újabb migránscsapatokat. Fotó: TikTok

A két embercsempész banda mivel egymás érdekeit veszélyeztetik gyakran keveredik tűzharcba, rendszeresen buzdítanak az egymással való leszámolásra

A közösségi médiában nyíltan buzdítanak a másik banda elleni harcra. Fotó: TikTok

Az elmúlt napok közösségi médiás videóiból és bejegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy múlt héten péntek hajnalban, Horgos külterületén ez a két embercsempész banda, a „313” -as tálib egység és a „400/59” bűnszervezet csapott össze. A több órán át tartó tűzpárbajban három illegális bevándorló is életét vesztette. Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Mile Jandric, a szerb határrendészet vezetője elmondta, az összecsapás után a szerb hatóságok által elfogott migránsok közül két veszélyes bűnözőt is beazonosítottak. Egyikük Hasim Abdul az afgán 313-as Badri zászlóalj magas rangú parancsnoka.

Területi vitáik vannak az embercsempészeknek

A két afgán bűnbanda már hosszú hónapok óta rivalizál egymással, a Szabadka és Horgos között elterülő terület felosztásán és a migránsok irányításán – derül ki a szerb Balkan Insight nevű lap átfogó elemzéséből. A viszályt egy ismert afgán embercsempész, Noor Aga robbantotta ki azzal, hogy egy Shir Ali nevű csempész területeiből is szerezni akart magának. Shir Ali azonban nem engedett a nyomásnak, és saját embereivel megalapította a „400/59” nevű ellenszervezetet.

A TikTokon terjedő fotók és videófelvételek tanúsága szerint a rivalizáló embercsempész bandák teljesen felfegyverkeztek, automata gépkarabélyokat, leginkább Kalasnyikovokat használnak, amelyeket a Balkan Insight című szerb lap szerint albán fegyvercsempészektől vásároltak.

Felfegyverzett embercsempész bandák. Fotó: TikTok

Leginkább Kalasnyikovokat használnak. Fotó: TikTok

Albán fegyvercsempészektől vásárolták a fegyvereket. Fotó: TikTok

Szeptember 21-én az embercsempészek a déli határt védő magyar rendőrökre támadtak gépkarabélyokkal. „Az embercsempész Kalasnyikovból előbb egy egyeslövést adott le a levegőbe, majd célzottan két, egyenként öt-hat lövésből álló sorozatot zúdított a magyar és a szerb rendőrökre” – írta meg a Magyar Nemzet.

A magyar határ rendszeres támadásáról különböző videókon is beszámolnak.

Korábban a szerb rendőrökre is rátámadtak, azzal dicsekedve, hogy sikerült megszerezniük egy rendőrautót.

Sikerült megszerezniük egy szerb rendőrautót is. Fotó: TikTok