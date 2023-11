A kutyáját választotta barátnője helyett, most az autójában él kedvenc ebével Axel

Sokunkkal előfordult már, hogy választás elé állított minket az élet. Döntsd el, ő vagy én?! E mondat számtalanszor elhangzott már és vélhetően el is fog. Bárhogy is döntöttünk ilyen helyzetben azóta is tudjuk, hogy ilyenkor sosem lehet jó, igazságos döntést hozni, mert mégiscsak le kell mondjunk valami olyanról, ami nekünk fontos. A Facebookon osztotta meg történetét Axel, aki bevallása szerint a felelős állattartásra szeretné felhívni sztorijával az ebtartók és a leendő ebtartók figyelmét. Axel a Ripostnak beszélt a döntéséről, arról, hogy miért nem a többség által könnyebbnek látszó utat választotta.

Axel és Chen az autójuk hátsó ülésén alszanak Fotó: olvasói

Az Összefogás a Szánhúzókért Alapítvány Facebook csoportban hozta nyilvánosságra a nem mindennapi történetét Axel, melyben elmesélte, hogy két évig élt együtt párjával.

Az én életemet gyerekkoromtól kezdve kutyák kísérik, 19 éves korom óta mindig saját kutyám volt, aki engem megismer tudja, hogy én kutyás vagyok. Amikor összekerültem a korábbi párommal és hozzá költöztem azon voltam, hogy neki semmilyen szinten ne kelljen a kutyával foglalkoznia, semmilyen szinte ne befolyásolja az életét

- kezdte mondandóját Axel, aki arról is beszélt, hogy a sétáltatás, etetés, tisztán tartás mellett a közös otthont is ő takarította, ám mindezek ellenére folyamatos, passzív agresszióban részesült, ez állandó beszólogatásokban valósult meg.

"Minden tele van kutyaszőrrel, miért van itt a kutya, neked ő a fontosabb nem én, engem a kutyád alá rendelsz és hasonlók... hiába próbáltam megértetni vele, hogy itt nincsenek szintek, akinek korábban nem volt kutyája az valószínűleg sosem fogja ezt a fajta kötődést érteni, érezni. Ráadásul nekem egyszer egy szolgálati eb az életemet mentette meg, így a kutya és ember közötti kötődés, kapcsolat még magasabb szinten valósul meg nálam."

- fejtette ki az ebtartó, aki azt is megosztotta velünk, hogy az állandó megfelelni akarás a párja felé olyan feszültséget okozott, ami komoly lelki gondokhoz vezetett és emiatt az amúgy jól menő építési vállalkozásával nem tudott eleget foglalkozni, így az becsődölt. A bajt tovább fokozta, hogy ekkora már élhetetlenné vált a kapcsolatuk, így ő a szerelemet, és a biztos otthon feladva mindig hű társát, a 3 éves kan kutyát, Chent, az alaszkai malamutot választotta.

Chen és Alex ideiglenes otthona lett az autó Fotó: olvasói

Nem tudtam, hogy hová megyünk, nem tudtam, hogy lesz-e hol aludnunk, de azt igen, hogy ebből a mételyező közegből el kell jöjjünk. Mivel a kutyával sehol sem fogadtak be minket így most az autómban élünk, ám egyáltalán nem bántam ezt meg. Minket együtt kell elfogadni. Manapság mondvacsinált okok miatt tesznek ki állatokat az utcára, szabadulnak meg tőlük, fel sem fogják mit is jelent valójában a felelős állattartás.

- fogalmazott Axel, aki hangsúlyozta, hogy posztja nem a segítségkérésről, hanem a valódi állattartás felelősségéről szól és reméli, hogy jó példával szolgálhat másoknak is.