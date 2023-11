A Dallas Bobbyja is csatlakozott a magyar mozgalomhoz

A MentsManust névre keresztelt mozgalom 2008 óta minden év novemberében bajuszos akcióval hívja fel a figyelmet a férfiak egészségére, a prosztataszűrés fontosságára. Több mint egy évtizednyi munkájuknak köszönhetően Magyarország legnagyobb férfiegészséggel foglalkozó szervezetévé váltak.

Fotó: Gordon Eszter

A mozgalom mellett most az egyik készülő magyar film stábja is kiállt. A Lepattanó címmel forgatott sportvígjáték főszereplője Scherer Péter és a Dallas Bobbyja, Patrick Duffy, aki természetesen ebben a filmben is egy amerikai milliárdost alakít. Ők ketten is bajuszt növesztettek, hogy így biztosítsák támogatásukról a prosztatarák elleni küzdelmet.

A prevenció és a prosztataszűrés szexi!

- jelentették ki az akció kapcsán.

A Lepattanó stábja emellett plakáton is demonstrálja, hogy teljes mellszélességgel kiáll a mozgalom mellett, remélve, hogy sikerül minél több férfinak felhívni a figyelmét a prevencióra és a szűrővizsgálatok fontosságára - írja a Színház Online.