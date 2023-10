Vegyen nagykabátot és keresse meg a pincében a szánkót - kegyetlen fordulatot vesz az időjárás

Évszakváltó hidegfront tette tönkre a vasárnapot, esővel érkezett meg a beígért lehűlés. A hőmérő higanyszála egyik napról a másikra átlagosan tíz fokot zuhant. Vasárnaé és hétfőn még így lesz, de kedden már nem lehet panasz az időjárásra. Csodálatos őszi idő vár ránk fátyolfelhővel és szűrt napsütéssel. Helyenként vastagabb felhőzetre is lehet számítani, de a csapadék valószínűsége kicsi. A Dunántúlon a délkeleti szél többnyire mérsékelt lesz, csak a Fertő-tó térségében kell élénk lökésekre számítani. A hajnalok hűvösek lesznek, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11, 16 fok között fog alakulni.

Végérvényesen beköszönt az ősz Fotó: Pexels

Nekik fájni fog...

Ez a markáns időjárás-változás az egészséges szervezetet is megviseli!

Görcsös eredetű fejfájást, migrén és más egyéb tüneteket tapasztalhatnak a frontra érzékenyek. A fejfájás mellett izomgörcsök is jelentkezhetnek, és lesznek olyanok is, akik ok nélküli is stresszesnek fogják érezni magukat egész nap. A fejfájás és az ingerlékenység miatt fokozódni fog a reakcióidő, ami könnyen balesethez vezethez.