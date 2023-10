Erős széllel jön a hidegfront, de ez még nem minden

Hétfőn erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és északnyugat felől szórványosan (főleg az északi országrészben) várható eső, zápor. Élénk lehet az északkeleti szél. Hűvös őszi időnk lesz, mindössze 12-19 fok lesz.

Beköszönt az ősz / Fotó: Pixabay

Kedden marad a borongós, erősen felhős idő. Csak pár órás napsütés valószínű. Elszórtan alakul ki záporeső. Reggel 5, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

Szerdán gyengén felhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem várható, de reggel párafoltok előfordulnak. 20-21 fok köré melegszik a levegő.

Csütörtökön a ködfoltok feloszlása után napos idő valószínű, eső nélkül. 23-25 fok körüli meleg ígérkezik. A délies szél élénk lesz.

„Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - hívta fel a figyelmet dr. Pukoli Dániel.