Rétvári Bence a Metropolnak: Magyarország példát mutat az Európai Uniónak a migráció megállítása terén

Orbán Viktor: Magyarországon nem lesz terrorpárti tüntetés

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjút. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy Nyugat-Európában több helyütt is szimpátiatüntetést rendeztek a terroristák mellett, ami abból ered, hogy ellenőrzés nélkül engedték be a migránsokat. Magyarországon azért nem alakult ki ilyen borzasztó helyzet, mert 2015-ben helyén volt az eszünk, megépítettük a kerítést és nem engedtünk be migránsokat. Ez azért is nagyon fontos, mert Magyarországon él Európa egyik legnagyobb zsidó közössége, akiket meg kell védeni. Őket is veszélyeztetné, ha hazánkba terrorpárti migránsok lettek volna beengedve.

Orbán Viktor elmondta: a nyugat-európai polgárok nagyobb része velünk ért egyet, és ők is olyan helyzetet szeretnének, mint amilyen Magyarországon van. Ezt Brüsszel is tudja, mégis szembe mennek a saját népük akaratával. Csak Magyarországon kérdezték meg a népet, hogy mit szeretnének migránsügyben, más országok kizárták a polgárok akaratát.