Ragadj pisztolyt! Szerdától hatalmasat fog csökkenni az üzemanyag ára

Rég nem látott áresés lesz a töltőállamosokon, amire már sok autós várt.

Fotó: Bánkúti Sándor/Képünk illusztráció

A Holtankoljak információi szerint a benzin és a gázolaj esetében is bruttó 20 forinttal fog csökkenni a beszerzési ár, ami nagy valószínűséggel a kutak áraiban is visszatükröződik majd. A portál kiszámította az áresés után várható üzemanyagárakat is.

Ezzel az átlagárral számolhatunk szerdától: