Kétszeres árulás: a menyasszony családja falazott a hűtlen vőlegénynek

A megcsalás az egyik legfájdalmasabb, amit egy párkapcsolat során érheti a feleket: tovább tetézi ezt az, amikor egy közelálló bizalmassal lép félre a partner. No de mi van akkor, ha mindennek tetejébe még a család is a hűtlen félnek falaz? Ebben a nem éppen hétköznapi, de annál gyötrelmesebb helyzetben találta magát egy menyasszony, aki pár nappal az esküvőjük előtt jött rá arra, a vőlegénye megcsalja őt.

Az összetört szívű nő a Redditen osztotta meg történetét, melynek során többen is hátba szúrták őt. A menyasszony akkor kezdett el először gyanakodni, amikor a vőlegénye, Alex, épp zuhanyozott, mialatt jött egy hívása az ara legjobb barátnőjétől, Peach-től, így a posztoló felvette. A másik nő zavartan viselkedett, és gyorsan le is tette, ami megkongatta a menyasszonyban a vészharangot. Ahogy ezután átnézte a párja üzeneteit, rátalált egy csoportra, aminek a vőlegény, a barátnője, és a menyasszony jó néhány családtagja is benne volt: Alex és Peach itt nyíltan bevallották, hogy viszonyt folytatnak egymással.

A beszélgetésből az derült ki, hogy Alex nem akar szakítani a menyasszonyával, amire válaszul a nő családja azt ígérte neki, nem fedik fel a viszonyt. A posztíró többszörösen is elárulva érezte magát.

Olvasás közben egyre csak az járt a fejemben, hogy a fenébe tehette ezt velem a saját családom? És Peach? Óvodás korunk óta barátok vagyunk, együtt nőttünk fel, vele és Alexszel is

- adta ki magából a fájdalmát a posztíró, aki az esküvőt megelőző vacsorán állt bosszút. Mialatt a vőlegénye beszédet mondott, amiben azt állította, hogy ő élete szerelme, a posztoló hölgy minden jelenlévőnek elküldte a leképernyőfotózott üzeneteket, mire az este hatalmas botrányba fulladt. A menyasszony, elmondása szerint, egyszerre sírt és nevetett, mialatt tanúja lett Alex és Peach csúfos lebukásának.

Végre felszínre tört az összes olyan érzés, amit egy egész hétig magamba kellett fojtanom

- tette még hozzá a mennyasszony, akinek akcióját dicséret övezte a Redditen, és sokan fejezték ki sajnálatukat feléje, amiért ilyen borzasztóan elbántak vele a hozzá legközelebb állók - írta meg a Mirror.