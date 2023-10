Ilyen cuki kisgyerek volt a Nobel-díjas Karikó Katalin - Fotó

Mint minden világhírű tudós és kutató, egyszer Karikó Katalin is volt gyermek. A magyar biokémikust „a vakcina anyja"-ként is emlegetik, nem véletlenül, hiszen amerikai kollégájával, Drew Weissmannal közösen jegyzett szabadalmára épül az mRNS-vakcina, melyet milliók kaptak már meg a világon. A felfedezés emberek életét mentette meg a Koronavírus világjárvány alatt, most pedig kiérdemelte az orvosi-élettani Nobel-díjat.

Karikó Katalin kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat amerikai kollégájával, Drew Weissmannal közösen. Fotó: Balogh Zoltán

Édesapja hentes, anyukája könyvelő volt

Karikó Katalin és nővére, Zsuzsanna számára boldog gyerekkort biztosítottak szüleik. Édesapja, Karikó János hentes, édesanyja, Karikóné Zsuzsóka néni könyvelő volt. A világhírű magyar biokémikus 68 éve született Szolnokon, az általános iskolát és a gimnáziumot pedig Kisújszálláson végezte.

Karikó Katalin és nővére, Zsuzsanna, szüleik között. Fotó: Karikó Katalin

Tanulmányi versenytől a Nobel-díjig

Nagyszerű kémia- és biológiatanárának köszönhetően hamar megszerette mindkét tantárgyat, sőt, nyolcadikban az élővilág tantárgyból rendezett tanulmányi versenyen megyei első és országos harmadik lett. Gimnáziumban megkapta a biológia területén legkiválóbb diáknak járó Jermy Gusztáv-díjat, majd felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem biológia szakára is, ahonnan a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba.

Az immár Nobel-díjas Karikó Katalin 1985 óta az Egyesült Államokban, jelenleg Philadelphiában él.