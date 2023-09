Soroséktól milliókat, a bíróságtól felfüggesztetett kapott a keresztfűrészelő

Interjút közölt a Soros-blog (lánykori nevén 444.hu) Léderer Sándorral – szúrta ki a Magyar Nemzet. A megszólalás helye nem véletlen: Léderer ugyanis régóta Soros-pénzekben részesül, és támadja a kormánypártokat. Amiről a baloldalon régóta hallgatnak vele kapcsolatban: ő volt az, aki elfűrészelte a Regnum Marianum-templom helyén álló keresztet, amúgy az apja befolyásos kommunista újságíró volt, testvérei pedig szintén régóta befolyásos liberális intézményekben dolgoznak. Sokszor Soros György kitartottjaként.

Egy régi Soros-kitartottal, Léderer Sándorral közölt interjút szerdán a milliárdos spekuláns által pénzelt 444.hu. A Léderer nevével fémjelzett K-Monitort már a kezdetek óta támogatja Soros György legfőbb alapítványa, az Open Society Foundations (OSF). Mindemellett egyéb amerikai pénzek is áramolnak a szervezethez. Erről maga a K-Monitor igazgatója, Léderer Sándor számolt be a szerda reggeli interjúban, amikor elmondta: „A tavalyi éves bevételünknek olyan 15-16 százaléka jött az OSF-től.” A K-Monitor a 2017 és 2021 közötti időszakban 205 360 dollárt kapott közvetlenül a OSF-től, ami – 360 forintos árfolyamon számolva – 73 929 600 forintnak felel meg.

Fotó: Twitter

Léderernek azonban nem Soros az egyetlen tengerentúli támogatója. 2018-ban ugyanis Obama-ösztöndíjat kapott, melyet összesen húsz ember nyert el a húszezer pályázó közül. Az ösztöndíjat Barack Obama volt amerikai elnök alapítványa, az Obama Foundation ítélte oda. Léderer állítása szerint az ösztöndíj nem pénzbeli támogatást, hanem mentorálást jelent.

Amit kevésbé emlegetnek a baloldalon Lédererrel kapcsolatban, az a közéleti indulása, amely 2000 november elsején egy keresztfűrészeléssel kezdődött. A városligeti Regnum Marianum-templomot a Rákosi-korszakban, 1951-ben bontották le, és a Felvonulási tér vette át a helyét. A templom helyét később egy emlékmű jelezte, ennek fakeresztjét fűrészelte le és látta el egy vörös csillagos rajzzal Léderer Sándor, négy társával együtt. Műve mellé odaírta: Budapesti Felszabadítási Front. Léderer egyébként a bíróságon tagadta, hogy előre kitervelték volna a bűncselekményt, és azt mondta, hogy „csak úgy” volt nála fűrész. A másodfokon eljáró bíróság garázdaságban mondta ki őket bűnösnek, és felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki. Ezzel együtt Léderer Sándor tíz hónap – két évre felfüggesztett – börtönbüntetéssel megúszta a tettét.

Léderer egyébként befolyásos kommunista családból származik. Apja, Léderer Pál újságíróként szolgálta a kommunista rendszert. Akkori pályájáról maga így beszélt egy 2017-es interjúban: „A Kopintnál, majd a Zöld Újságnál kezdtem a pályát, ’77-től a Világgazdaság, később a HVG moszkvai tudósítója lettem. ’81-ben járt le a kiküldetésem, és utána már csak egész rövid ideig voltam a szerkesztőségben.” A Médiatörténet nevű oldalnak Léderer hozzátette: „’87-ben a televíziótól átkerültem a Népszabadsághoz.’89-ben, nyáron kiküldtek Kelet-Berlinbe, NDK-ba tudósítónak. Akkor már lehetett látni, hogy balhék vannak, de arra azért senki nem gondolt, hogy az év végére az NDK mint olyan, már lényegében nem lesz. Ott maradtam ’93-ig, de úgy, hogy közben végigcsináltuk a fal lebomlását, a német újraegyesítést, és az újraegyesített Németország tudósítójaként átkerültem Bonnba. ’93-ban jöttem haza és lettem a Népszabadság külpolitikai rovatvezetője.”

Léderer Sándor András nevű testvére is a Soros-körhöz tartozik: 2015 ősze óta a Helsinki Bizottság menekültügyi programjában dolgozik („advocacy vezető, főmunkatárs”). A bemutatkozásában a következőképpen ír a munkájáról: „Rendszeresen készítek információs anyagokat belföldi és külföldi szakmai szervezeteknek, önkénteseknek és újságíróknak, valamint több szakmai projektben dolgozom munkatársként vagy projektvezetőként. A magyar–szerb határon zajló tömeges visszakényszerítések dokumentációja mellett az áldozatok jogi eljárásait támogató bizonyítékok felkutatása és összegyűjtése is a feladatom, az évek során itt megszerzett tudásomat trénerként más országok jogvédőinek is igyekszem átadni. A menekültügyi program mellett a jogállamiság munkacsoport érdekérvényesítését is koordinálom.” Emellett Léderer András 2002-től az SZDSZ tagja, 2003-tól az Új Generáció nevű szervezet országos ügyvivője, 2004-től a szervezet alelnöke, 2006-tól elnöke volt. 2008-ban a SZDSZ-ben befolyásos Országos Ügyvivői Testületének tagja lett.

Léderer Sándor Dániel nevű testvére a Milestone Intézet nevű „progresszív oktatási központ” alapítója. Az intézet működését a DK-s vezetésű Erzsébetváros is támogatta. Minderről így írt a Tűzfacsoport 2021-ben: „Léderer Dániel a Milestone Intézet alapítójaként találta meg a helyét a világban.”

A Milestone-ról két dolgot érdemes tudni: egyrészről saját meghatározásuk szerint az intézmény egy progresszív oktatási központ, másrészt pedig a Demokratikus Koalíció által vezetett Erzsébetváros jelentős segítséget nyújt az Intézet terjeszkedésében.

Niedermüller Péter polgármester ugyanis nemrég úgy döntött, hogy a Wesselényi utca 17. szám alól kilakoltatja Bauer Pétert és az általa vezette Heti TV stúdióját. Az Erőművházként ismert Wesselényi utcai épületbe nem más költözik, mint a Léderer Dániel Milestone Intézete. Az intézetben egyébként már genderideológiát is oktatnak, és a Soros-egyetem, a CEU is hirdeti a honlapján.

Léderer Dániel szintén a 2010 előtti Gyurcsány–Bajnai-világ része volt, hiszen külpolitikai tanácsadóként a Miniszterelnöki Hivatalban gyűjtött tapasztalatokat.

Az interjú készítőjének személye is érdekes: Rényi Pál Dániel ugyanis Léderer Sándorhoz hasonlóan régi kommunista család leszármazottja. Nagyapja, Rényi Péter 1954-ig, tehát a Rákosi-diktatúrában a Magyar Dolgozók Pártja agitációs és propagandaosztályának munkatársa, majd 1956-tól egészen 1988-ig a Népszabadság főszerkesztő-helyettese volt. Tehát még éppen együtt tudta kiszolgálni a végóráit élő diktatúrát Léderer apjával. Mindezek után a Ripost megjegyezte: akit mélyebben érdekel a Rényi klán története, annak ajánljuk figyelmébe az alábbi remek összefoglalót.