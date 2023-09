„Rettegve, feszült figyelemmel tölteni az egész napot” – Romlik az SMA-s Tomika állapota

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, a hatéves Galó Dominik Tamás már évek óta az SMA1, gerinc eredetű izomsorvadással küzd. A szülei félévesen vették rajta észre először a betegség jeleit, azóta több terápián és gyógykezelésen is átesett. Az utóbbi időben viszont egyre inkább romlik az állapota, nagyon nehezen megy neki a nyelés. Az egyetlen esélye a teljes életre a Zolgensma nevű génterápia.

Tomikát csak a csodagyógyszer mentheti meg Fotó: Bánkúti Sándor

Amikor Tomikát diagnosztizálták, akkor Magyarországon még semmilyen kezelés nem volt elérhető, és gyakorlatilag kezelés nélkül az SMA1-es gyermekek körülbelül kétéves korukig élnek. A diagnózis után azt mondták a szülőknek, hogy szeressék, ameddig velük van. Tomika viszont egy nagyon erős gyermek, harcol az életéért, és most már 19 adag Spinraza injekción van túl.

Folyamatosan javul Tomika állapota – kivéve egy fontos területet

A kisfiú nagyon szépen fejlődik, logopédus is foglalkozik vele, és bár az elején azt mondták, a beszédre sem lesz képes, most reggeltől estig be sem áll a szája. A gyógytornával is nagyon szépen halad, már egy járássegítő korlát mellett gyakorolja a járást. Egy dologban viszont nem erősödik, sőt inkább romlik az állapota, ez pedig az egyik legfontosabb terület: a nyelés.

Nagyon-nagyon sokat nyel félre evés közben, és mivel a felköhögés is nehezített az SMA-s gyerekeknek, ezért sokkal nehezebben birkózik meg a félrenyelt falatokkal. Tomika egy olyan másfél évvel ezelőttig még pontosan ugyanazt ette, amit mi. Viszont hetek alatt bekúszott a turmixgép az életünkbe, és most már mindent pépesíteni kell neki

– árulta el Anikó.

A szülők reménykednek, hogy még idén összegyűlik a pénz Fotó: Bánkúti Sándor

Ez nemcsak a szülőknek nagyon nehéz helyzet, hanem Tomikának is. Nehéz elfogadnia azt, hogy ami eddig könnyen ment, most miért okoz nehézségeket. Édesanyja elmondása szerint Tomika is érzi a határait, és már pontosan tudja, hogy mit tud lenyelni, és mit nem. Most pedig, hogy beköszöntött az ősz, a szülőknek a szokásosnál is jobban oda kell figyelni Tomikára.

A hétvégi hidegfront hatására már vasárnap úgy ébredt, hogy nagyon furcsán nyelt. Sejtettem, hogy nem lesz könnyű napunk, így már reggel azt kívántam, bárcsak este lenne és nyugodtan aludna az ágyában. Hiába szóltunk rá ezerszer napközben, hogy nyelje le a nyálát

– részletezte az édesanya.

Hiába az odafigyelés, ezt nem lehet teljesen kontrollálni, így napközben háromszor is úgy félrenyelte a nyálát, hogy a köhögés csuklásba fordult át az ijedtségtől.

Ilyenkor semmi más nem segít, csak ha azonnal ékpárnára fektetjük, és itatjuk, bízva a mielőbbi megnyugvásban és a csuklás abbamaradásában. Senkinek nem kívánom ezt az élményt, rettegve, feszült figyelemmel tölteni az egész napot, próbálni megelőzni a következőt

– folytatta Anikó, aki elárulta, hogy Tomika másnap még ő kért bocsánatot a szüleitől, hogy nem direkt csinálta.

A szülők mindent megtesznek, hogy összeszedjék a pénzt a csodagyógyszerre

Tomika a hétköznapokban egy teljesen átlagos 6 éves kisfiú, aki imád gyerekek között lenni és oviba járni. A kórházi napokat is kalandként fogja fel, és ott is nagyon sok barátot szerzett már magának. A családnak már a gyógyszerhez szükséges összeg több, mint 60 százalékát sikerült összegyűjteni. Hisznek abban, hogy sikeres lesz a gyűjtés és Tomika akár még idén megkaphatja a Zolgensmát, hogy teljes életet élhessen.