Ennyi volt az őszi nyár? Így változik hétvégén az időjárás

Bár a fák levelei még inkább zöldek, mint sárgák meg barnák, az ősz, ha lassan is, de megállíthatatlanul közeleg. Bármennyire is élvezetes volt a héten a 28-29 fokos meleg napközben, a nap látványosan ment le és vele együtt gyorsan esett a hőmérséklet is. Hogy mindezek után mit hoz az előttünk álló hétvége, melynek második napjával már beköszönt az október? Máris eláruljuk!

Fotó: Luka Miller / Pexels.com

A Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése szerint határozottan mérséklődik majd a csúcshőmérséklet, ugyanakkor az ősz kellemetlen velejárója, az eső elkerüli hazánkat. (Zápor is csak elszórtan, szeptember utolsó napján valószínű.)

Szombaton északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik szakadozott felhőzetével, melyből elszórtan (inkább északkeleten) fordul elő zápor. Az északnyugati szél megélénkül. 25 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap ugyanakkor változóan felhős, jórészt napos időnk lesz, keleten több gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. Élénk marad az északnyugati szél. 23-24 fok köré gyengül a nappali felmelegedés.

Hétfő és kedd reggel párás, napközben fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás. Nem lesz eső. 25-26 fok körül valószínű a délutáni órák hőmérséklete.