Eddig tartott a vénasszonyok nyara, érkezik a hidegfront

A hét elején tapasztalt meleg, napsütéses idő még péntekre is kitart. Úgy tűnik azonban, hogy a vénasszonyok nyara akkor véget is ér, ugyanis szombaton megérkezik egy hidegfront. Az utolsó hétköznapon még derült, szinte felhőtlen idő várható, továbbra is eső nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25-27 fok körüli mérsékelten meleg időnk lesz – számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Érdekes őszi időjárásunk van, az biztos /Fotó: Nicoleta Ionescu

Szombatra azonban egy kisebb hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok is megjelenhetnek. A szél is megélénkül, a hőmérséklet pedig minimálisan lehűl, és 22, illetve 27 Celsius-fok között fog alakulni.

A hidegfront hatása azonban a hőmérséklet-csökkenést leszámítva vasárnapra el is húzódik felőlünk, és napközben már többórás napsütés lesz. Viszont 25 Celsius-foknál már nem lesz melegebb.