Lecserélték a koldusmaffia babás-kutyás kéregetőit a Vörösmarty téren - videó

Sajnos megint találkozhatunk Budapest szívében földön pici babával ülő fiatalasszonnyal, aki kéreget. Szívszorító a látvány, iszonyúan sajnáljuk az anyát is, a babát is - de valószínűleg nem ez a megoldás a nehéz helyzetükre... Azokra a férfiakra pedig, akik "vigyázzák" őket, csak nagyon csúnya szavakat tudnánk használni.

Hétfő délután, szívszorító életkép a Vörösmarty térről... Fotó: Mediaworks

De nem csak ő kéreget egyedül, és nem csak kisbabát használnak fel "futtatóik": egy, a téren szemmel láthatólag berendezkedett férfi egy békésnek tűnő kutyával is letelepedett a közelében.

Berendezkedett... Fotó: Mediaworks

A koldusokra "vigyáznak": amint szóba akar elegyedni velük valaki, rögtön jön a "segítség", aki elzavarja az érdeklődőket.

Néhány hete a Ripost helyszíni riportja után mi is megírtuk, mi a helyzet Budapest szívében. Ám a mostani koldusok nem ugyanazok a koldusok: csak a módszer ugyanaz, de a személyeket mintha "lecserélték" volna.

Pár hete babával, kutyával, harmonikával koldult ez a nő ugyanitt. Fotó: Mediaworks

Korábban a sétálóutcában egy babakocsiban ülő kisbabával és kutyával koldult egy ápolt nő, aki a földön ülve harmonikázott. A sétálóutcán rengeteg ember figyelmét felkeltette, így csak úgy csilingelt az apró a gyűjtődobozában, mikor arra jártunk. A kiskutyának egy itatót helyezett ki, amibe a járókelők öntöttek vizet, ezzel is közelebb csalva őket az aprós dobozhoz. A bandához tartozott még egy kendős idős nő és egy kopasz férfi is, aki mindenkit elzavart, aki kérdezgetni akarta az "embereit".

Most másik koldusokkal működik ugyanez a "biznisz" a Vörösmarty téren, ám a módszer ugyanaz: most is "felvigyázó" ügyeli a koldusmaffia embereit, aki rögtön megjelenik, ha közel próbálunk kerülni hozzájuk...

Íme videónk a mostani helyzetről:

Gyerekkel tilos koldulni

"Ha valaki gyerekkorú személy társaságában kéreget, vagy ha zaklatja a járókelőket, ez szabálysértésnek minősül. Pénzbírságot szabhatnak ki rájuk, akár a helyszínen a közterületfelügyelő is. A bírság 5-150 ezer forintig terjedhet. Ha csak ül egyedül, zenél és nem szól senkihez, az nem szabálysértés" - mondta dr. Fridman Róbert ügyvéd.

A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a Vörösmarty teret

A Ripost korábban megkereste a BRFK-t, egyelőre a rendőrségre bejelentés nem érkezett.

„A rendőrségre ilyen tartalmú bejelentés nem érkezett, azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság a belvárosban folyamatosan kiemelt rendőri jelenlétet biztosít, ezen belül a Vörösmarty teret is rendszeresen ellenőrizzük. Havi egy alkalommal komplex rendészeti-bűnügyi ellenőrzést tartunk legalább 100 fő rendőr részvételével és a társszervekkel közösen. Ennek eredményéről minden alkalommal beszámolunk a rendőrség honlapján. A mai napon is kimentek az V. kerületi járőrök a kérdéses területre, ahol szabálysértésre, bűncselekményre utaló körülményt nem találtak. A „szervezett bandáról” nem merült fel információ. Ha bárki bűncselekményre vagy szabálysértésre utaló körülményt tapasztal, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón keresztül” - írták.