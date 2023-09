Kiemelték a lezuhant rendőrségi helikoptert a Balatonból - Videó

Ahogy arról elsők között beszámoltunk, csütörtökön délután a Balatonba zuhant a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának egyik helikoptere. A MD 500E típusú gép gyakorlaton vett részt, amikor Balatonszéplak közelében, a parttól nagyjából 300 méterre – egyelőre tisztázatlan okból – a vízbe esett.

Fotó: police.hu

A gép két fős legénységét szerencsére azonnal kimentették a közelben zajló vitorlásverseny rendezői, magát a helikoptert viszont csak a késő esti órákra sikerült kiemelni a vízből a Katasztrófavédelem Búvárszolgálatának segítségével.

A balesetről videó is készült, amit most te is megnézhetsz.