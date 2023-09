Hazafelé tartott az iskolás fiú, holtan esett össze az aluljáróban

Az iskolából sétált hazafelé kedden délután az a 18 év körüli szívbeteg fiatal, aki hirtelen összeesett egy budapesti aluljáróban. Pillanatokon belül több járókelő, köztük egy egészségügyi dolgozók is odasiettek és rögtön mentőt hívtak.

Képünk illusztráció / Fotó: OMSZ

A bejelentők a mentésirányító utasításai szerint megvizsgálták a fiút, aki ekkor már nem is lélegzett, így a telefonos instrukciók alapján azonnal megkezdték az újraélesztést. Egyikük eközben a közelben kihelyezett félautomata defibrillátorért is elszaladt, amit így használni is tudtak.

A mentősök perceken belül a helyszínre értek és emelt szinten folytatták az életmentést, amit az aluljáróban összegyűlt tömeg aggódva figyelt. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek és a fiatal beteget kritikus állapotban szállították kórházba a mentők – számolt be a drámai életmentésről az Országos Mentőszolgálat.