Esztergomi robbantás: pár TEK-es a pajzsának köszönheti az életét

Mint arról a Metropol is beszámolt, szerda este robbantás rázta meg Esztergom külvárosi részét. ATerrorelhárítás embereit azért riasztották, mert egy mindenki által agresszívnek és furcsának tartott helyi férfi kora délután magából kikelve fenyegetőzni kezdett. A TEK emberei körülvették az épületet, ahol aztán a túsztárgyalójuk hosszú órákon keresztül igyekezett jobb belátásra bírni a rendőrség által is körözött ámokfutót.

Fotó: BS

Hiába dobtak be füstgránátot, az sem hatott, a férfi visszament a házba. A TEK ekkor döntött a behatolás mellett: amikor azonban este hét óra környékén a házba léptek, az egész ház felrobbant. Később kiderült, hogy a bekattant J. László már jó előre bekészítette a csapdát: a házat benzinnel locsolta fel, majd állítólag több gázpalackot is felrobbantott.

A Ripost úgy tudja, hogy a behatóló egység mind a 11 tagja sérült, közülük négyen súlyosan, heten pedig könnyebben. A sérülések eltérő fokát vélhetően az okozhatta, hogy információink szerint az egység tagjainak egy része pajzzsal hatolt be a házba, ami így valamelyest felfogta a robbantás erejét. Azonban a pajzsot nem használó emberek súlyosan sérültek, úgy tudni, hogy testük több pontján is égési sérüléseket szenvedtek. Az eset során a TEK egyik, a robbantóhoz legközelebb álló embere azonnal életét vesztette, nem sokkal később pedig J. László is meghalt.

Fotó: BS

Az egység fiatal hősi áldozatát az egész ország és a rendőrtársadalom egy emberként gyászolja.

Ma minden rendőr gyászol az országban. A BRFK teljes állománya osztozik a Terrorelhárítási Központ fiatalon elhunyt munkatársa hozzátartozóinak gyászában. Ma a csend és a gyász napja van, így híreket sem fogunk megosztani az oldalon

- közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A lap információi szerint a férfi családapa volt, két kisgyermek édesapja, a kisebbik gyermeke alig pár hónapos csupán.