Nekiugrott a baloldali polgármester Karácsony Gergelynek a villamosvonal felújítása miatt

A hétvége óta megérkeztek a CAF villamosok Hűvösvölgybe. Mint a II. kerület közleménye fogalmaz, „az 56-os villamosvonal korrekciójának köszönhetően szeptembertől már Hűvösvölgyig járnak az alacsonypadlós, modern CAF-villamosok”. A beruházás a fővárosé volt – és furcsa lenne, ha minden rendben lett volna…

Akadálymentesítés helyett magas padkát építettek

Őrsi Gergely, a II. kerület baloldali polgármestere, a balos többségű Fővárosi Közgyűlés tagja még az átadó előtt indulatos posztban támadt neki a főváros vezetésének.

Mint írja, „kérem a Fővárostól, hogy a még nem akadálymentesített megállókat vagy a figyelmetlenségből padkával ellátott megállókat hozzák helyre. A kényelmes és akadálymentes közösségi közlekedés megteremtése lenne a cél az 56-os vonalán, ám a

Budagyöngye megállójában a Főváros egyelőre nem akadálymentesített, hanem padkát épített…

A polgármester fotóval is illusztrálta az abszurditást:

Hiába akadálymentesített a villamos, ha a megálló nem az Fotó: Facebook

„2023-ban már talán nem kegy, hanem alaphozzáállás, hogy egy villamosmegálló legyen akadálymentes, pláne, ha amúgy is hozzá kell nyúlni. …ezek a villamosok akadálymentesen és kényelmesen használhatók, főleg, ha maga a megálló is akadálymentes. Elvárom, hogy mire újraindul a villamosforgalom, addigra akadálymentesítse a most padkával ellátott megállót a Főváros, a BKK vagy az alvállalkozó” – írja Karácsony Gergelyéknek elvbarátjuk, a baloldali Őrsi Gergely, aki amúgy ezt előbb is megvitathatta volna Karácsonyékkal, hiszen együtt ül és szavaz velük a Fővárosi Közgyűlésben…

A hétvégén a Metropol is megnézte a helyszínt, a modern villamosok már járnak, de hát ez tényleg messze van az akadálymentességtől…

Az akadálymentes villamos már jár, de ez nem akadálymentes megálló, az biztos… Mintha direkt meg akarták volna nehezíteni a kerekesszékesek dolgát, olyan magas padkát építettek Fotó: Metropol

Az ügyet kommentálta Őrsi posztja alatt Vitézy Dávid, a BKK volt vezérigazgatója is, és láthatólag ő sem ért egyet azzal, ahogy Karácsony Gergelyék intézték ezt a beruházást.

Itt föllépni még egészségesen sem könnyű, pláne idősen vagy babakocsival… Kerekesszékkel feljutni pedig segítség nélkül lehetetlen Fotó: Metropol

A teljes beruházás fővárosi, mint a BKV korábbi közleményéből kiderül. A beruházást fővárosi önkormányzati forrásból finanszírozza a BKV, a felújítást a BKV irányítása és ellenőrzése mellett közbeszerzésen kiválasztott kivitelező cégek végezték – és eleve csak 3 megálló akadálymentesítésére készültek (Kelemen László utca, Zuhatag sor, Heinrich István utca).

A fákat is súlyosan károsították a „zöld” főváros alvállalkozói

De a fővárosi beruházással nem csak az akadálymentesítés hiánya volt a gond. Mint a kerületi polgármester posztjából kiderült, a környékbeli fákat is károsították.

„Felújítottuk a Főváros helyett a Szilágyi Erzsébet fasor legrosszabb szakaszát, hogy ne kelljen több nyáron át többször korlátozni a forgalmat, és biztonságosabb legyen a közlekedés a vállalhatatlanná vált útszakaszon. Engedélyt kértünk, hogy a munkát, amit helyettük végzünk, szabályszerűen elkezdhessük. Az engedély megadásához 26 fős különítmény érkezett, hogy rendkívüli alapossággal megbizonyosodjanak például arról, a munkavégzés során vigyázni fogunk a fákra. Ehhez képest

a Főváros alvállalkozói a Szilágyi Erzsébet fasorban végzett pályafelújítási munkálatok során több millió forintos kárt okoztak a fasori fákban, köztük egy legalább 60 éves gesztenyefában is.

A kivitelezés során a fák törzsein okoztak sérüléseket, több ágat letörtek, vagy éppen nekimentek a fáknak. Nem tartották be a favédelmi előírásokat, nem védték kellőképpen a fák törzsét" – írja Őrsi Gergely.

A baloldali kerületi polgármester, Őrsi Gergely nekitámadt Karácsony Gergelynek Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Egy olvasó is rákérdezett, hogy miért sérültek a fák…

Szidják a fővárosi vezetést a kerület lakói

Őrsi posztja alatt megszólaltak a környéken élők is, és nem rejtették véka alá véleményüket a főváros vezetéséről…

„Ez döbbenetes. :((” – írta F. Fannni.

„A Fővárost nem lenne szabad a fővárosi közlekedéshez közel engedni!” – ez K. György véleménye.

„Megtervezték, jóváhagyták, kivitelezték, ellenőrizték, átvették. Ezt kb. húsz ember nézte végig, és senkinek nem tűnt fel. Ez igen!” – mondja Sz. Katalin.

„Hát, a peronok szerintem 30 évvel ezelőtti színvonalat tükröznek” – H. Zoltán szerint…

„És mindeközben a kerület újítja fel a főváros üzemeltetésében, kezelésében levő Szilágyi Erzsébet fasort!” – írja Kornél.

„Döbbenet, a Főváros mit művel minden szempontból Budapesten” – ez pedig M. Jóska véleménye.

