Rémálom lett a henna tetoválásból: a 9 éves kisfiú ordítva sírt a fájdalomtól

A hennáról megoszlanak a vélemények. Egyes szülők úgy gondolják, hogy teljes mértékben ártalmatlan, és olykor-olykor megengedik a gyermekeiknek a móka kedvéért, más szülők azonban kifejezetten ellenzik. Az ellenzés oka gyakran az, hogy félnek a benne lévő vegyi anyagoktól, illetve a tetoválásokkal kapcsolatban sem szeretnének pozitív, csábító képet ültetni a gyerekek fejébe. Shakesheff anyuka az előbbiek táborába tartozott: úgy gondolta, a nyaraláson belefér a henna-móka a fiai számára. A móka azonban hamarosan borzasztó véget ért.

A henna sok helyütt igen népszerű / Fotó: Pixabay

A Shakesheff család az előző hónapban Törökországban volt nyaralni, a fiúk pedig kérve kérték az anyjukat, hogy had festessenek magukra egy kis henna tetoválást. A kilencéves Ollie egy farkast választott, amit a mellkasára kért, míg testvére, a hétéves kisfiú Christiano Ronaldo arcképét tetováltatta a lábára. Minden kötelező vizsgálatot elvégeztek a munka megkezdése előtt, az édesanya pedig kifizette az 35 eurós hennát. Kezdetben semmilyen probléma nem jelentkezett, csak az idősebbik fiú panaszkodott arra, hogy viszket és fáj a tetoválása. Idővel azonban sárga folyadék kezdett szivárogni a farkasból.

Azonnal kivizsgáltatták az ügyet, és a feltételezések szerint a hennában található parafenilén-diamin okozta ezt a reakciót. Azonnal el kellett tehát távolítani a tetoválást, hamarosan azonban sokkoló dologra jöttek rá. Az irritáció miatt ugyanis a farkas váza nem jött le, és megvan arra az esély, hogy örökre rajta is marad a gyerek bőrén. A kisebbik fiú kevesebb problémát mutatott, Ronaldo arcképe könnyebben és fájdalommentesebben lejött, később azonban itt is visszatért a vázlatvonal. Az esetet kivizsgálják - tudta meg a The Sun.