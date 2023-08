Megható videó: így fogtak össze SMA Tomikáért a focidrukkerek és üzletemberek

Ahogy arról már korábban a Metropol is beszámolt, a hatéves, SMA1-es izomsorvadásban szenvedő Tomika bár hihetetlenül gyorsan fejlődik, az igazi áttörést a Zolgensma génterápia jelentené számára, mely 760 millió forintba kerül. Ehhez már csak 290 millió forint hiányzik a család kasszájából, amit közösségi összefogással próbálnak összegyűjteni most üzletemberek és focidrukkerek.

Tomika egy életvidám kisfiú, akinek az SMA1 nehezíti meg az életét – Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Összefogott az Újpest, a Fradi és a Videoton is Tomikáért

A kisfiú gyógyulásáért már több jótékonysági rendezvényt is szerveztek, illetve számos híresség is beszállt a gyűjtésbe, ekkora összefogásnak azonban talán még sosem voltunk szemtanúi. A hiányzó összeget ugyanis most neves üzletemberek, sportolók és rivális focidrukkerek próbálják meg előteremteni, hogy hangsúlyozzák: vannak ügyek, amik felülírják a köztük lévő ellentéteket. Ki-ki a maga módján szállt be a jótékonysági ügybe, így amíg a szurkolói táborok egy-egy aláírt mezt bocsátottak árverésre, addig az üzletemberek egy jótékonysági ökölvívóshow bevételét ajánlották fel Tomika gyógyulására.

A licit már el is indult, és egészen szeptember 4. 12 óráig tart. Az érdeklődés már most hatalmas: van olyan mez, aminél már 150 ezer forintnál tart a licit.

Hihetetlen érzés, hogy a mi Tomikánkért fognak össze ennyien, és konkurens cégek, riválisok ültek le ma egy asztalhoz, hogy a mi kisfiunknak segítsenek. Úgy érezzük, hogy ez már egy akkora összefogás, aminek sikerülnie kell

– mondta a Ripostnak korábban Tomika édesanyja.