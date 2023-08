„Büntessék a szabálytalan bringásokat és rollereseket is!” – kommentháborút indított el egy gyalogos megbüntetése

Ötvenezer forintra büntettek meg egy férfit azért, mert nem a zebrán ment át az Andrássy úton. A szabálysértőt először 30 ezres bírsággal sújtották volna, ám mivel nem volt nála ennyi pénz, ezért a rendőrök ÁLLÍTÓLAG egy 50 ezres csekket adtak neki – legalábbis így szól a történet. Az eset után óriási kommentháború bontakozott ki az egyik privát Facebook-csoportban.

A férfinak egy hónapja van, hogy befizesse a csekket. Mint ahogy posztjában fogalmazott, aki errefelé lakik, már régóta azt tapasztalhatja, hogy az Andrássyn a lámpák miatt ütemesen van egy nagyobb áthaladás, utána 20-30 másodpercig semmi nem jön. A férfi éppen ezért döntött úgy, hogy zebra helyett inkább máshol próbál átjutni az utcán.

A szabálysértést elismertem, be fogom nyilván fizetni, de furcsának találom, hogy az Andrássyn, Vácin versenyzőkkel, száguldozókkal nem csinálnak semmit

– tette hozzá.

A poszt alaposan kiverte a biztosítékot a hozzászólók körében. Sokak szerint ilyen alapon a járdán közlekedő bicikliseket, rollereseket és a kutyapiszkot elhagyó gazdikat is meg lehetne büntetni, de voltak jó páran, akik szerint a szabálytalan gyalogos is megérdemli, hiszen ha elüti egy autó, még a sofőrt is „megrángatják”.

A férfi állítólag a Rózsa és Szív utcák sarkán ment át, amikor megbírságolták. A hatályos jogszabályok értelmében az adott sarkon át lehet menni, csak közte nem, mert főútvonal. A KRESZ egészen pontosan így fogalmaz:

„A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelőhely nincs,

a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),

b) egyéb helyen bárhol,

a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.”

Több ponton is sántít a történet

Az eset több kérdést is felvet. A szabálysértő posztjában arról írt, hogy a rendőrök először 30 ezer forintra szerették volna megbüntetni, de mivel nem volt nála pénz, ezért elmondása szerint a bírság díja 50 ezerre nőtt.

Érdemes hozzátenni, hogy a helyszíni bírság soha nem azt jelenti, hogy a helyszínen kell készpénzben kifizetni a rendőr járőrnek a bírság összegét. A helyszíni bírság lényegében a helyszínen kirótt, az elkövető által elismert, aláírt bírság, de csekket adnak.

A történet már csak azért is zavaros, mert a hatályos törvények értelmében a rendőröknek nincs módja készpénzt elfogadni, mert szabályellenes, komoly fegyelmi vétség. Ellenőrzéskor komolyan megütheti a bokáját, ha a megengedett pár ezer forintos készpénznél több volna nála.