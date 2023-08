Elfolyt a magzatvíz: budapesti benzinkúton jött világra Bella

Dunakesziről indult kórházba férjével és 2 éves gyermekével az a 25 év körüli kismama, akinél reggel elfolyt a magzatvíz. A család egy budapesti benzinkútig jutott, ahol azonban felgyorsultak az események és beindult a szülés.

Képünk illusztráció / Fotó: Csapó Balázs

A családfő félreállt és értesítette a mentőket. A mentésirányító pedig azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és a koraszülött-rohamkocsit, amik perceken belül a helyszínre értek. Tapasztalt mentőtiszt vizsgálta meg az édesanyát, majd (helyesen) úgy döntött, hogy már nem mozgatják az asszonyt, és a kis személyautó hátsó ülésén, a csomagtartót felnyitva segítik világra a gyermeket.

A kis Bella gyorsan meg is született és szinte azonnal felsírt. Helyszíni ellátást követően az édesanyát és az újszülöttet is stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők – számolt be a nem mindennapi szülésről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.