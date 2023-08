Ezt üzente Endre az édesapját a dombóvári buszmegállóban halálra gázoló orvosnak

A 88 éves P. Endre gátőrként, majd sofőrként dolgozott, amíg húsz évvel ezelőtt nyugdíjba nem ment. Azóta is aktív életet élt, tett-vett a háza körül, a kertben is szívesen tevékenykedett. 12 évvel ezelőtt elvesztette a feleségét, de a két fia és három unokája rendszeresen látogatta azóta is. Kedden épp a szokásos körútjára indult, hogy ellássa a napi teendőit – ekkor történt meg az, amire senki sem számított. A buszmegállóban várakozva egy személyautó elgázolta. Azonnal életét vesztette.

Endre 88 évet élt Fotó: Pixabay.com

A Bors elérte az elhunyt férfi fiatalabb fiát, aki édesapja után az Endre nevet kapta.

„Nehezen szedem össze a gondolataimat, hiszen nagyon közel álltunk egymáshoz az apámmal” – mondta a gyászoló fiú.

Nem is értem, hogy következhet be egy ilyen tragédia. Úgy tudom, a sofőr rosszul lett és elaludt vezetés közben. Ez okozta a tragédiát. Megtudtam, hogy a jármű vezetője egy kecskeméti orvos, akit szintén megviseltek a történtek. A gázolás után kiszállt és odament az édesapámhoz. Megpróbált rajta segíteni, de már nem volt mit tenni

– jelentette ki a férfi, aki az édesapját elgázoló orvosnak is üzent:

„Szeretném, ha tudná, hogy nem haragszunk rá. Tudjuk, hogy az egész életét arra tette fel, hogy másokon segítsen és életeket mentsen, most pedig azt a tényt kell feldolgoznia, hogy az ő hibájából egy élet véget ért. Elég büntetés neki, hogy ezzel kell ezután együtt élnie, ezért megnyugvást és békét kívánok a lelkének!”

A Bors úgy tudja, az orvos a tragédia után vigasztalhatatlanul sírt. Végül sokkos állapotban szállították kórházba.