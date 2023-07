Éjféltől él a másodfokú hőségriasztás: 38 fokot jósolnak

Hétfő 0 órától szerda 24 óráig adott ki másodfokú hőségriasztást – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását – az országos tisztifőorvos. ITT olvashatsz arról, mire érdemes odafigyelni a másodfokú hőségriasztás kapcsán.

Fotó: Bánkúti Sándor

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre, keddre és szerdára több vármegyére is másodfokú riasztást adott magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy hétfőn Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna vármegyében a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Kedden mindössze Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár vármegyére nem adtak ki első- vagy másodfokú riasztást magas középhőmérséklet miatt, szerdán viszont Hajdú-Bihar vármegyében is a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Sőt, az Országos Meteorológiai Szolgálat prognózisa szerint július 12-én akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Fotó: Máté Krisztián

Lássuk a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzését!

Hétfőn folytatódik a strandidő, sok napsütéssel és 30-36 fokos hőmérsékleti csúcsokkal. Ugyanakkor estétől – elsősorban a Dunántúlon – zivatarok alakulhatnak ki és élénk marad a nyugati szél.

Kedden némi mérséklődés tapasztalható, de a 32-33 fokos rekkenő hőség így embert próbáló lehet.

Szerdán nyugat, illetve északnyugat felől több hullámban is érkezhet zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, de sem a csapadék, sem a szél nem kezdi ki a kánikulát: jóval 30 fok feletti csúcshőmérsékletek valószínűek.