Érthetetlen tragédia: belezuhant a tengerbe az egyéves kislány szülei jachtjáról

Egy kislány tragikusan megfulladt, miután állítólag leesett szülei jachtjáról a Fidzsi-szigeteknél. A kis Māhina Toki pénteken halt meg, miután a fedélzeten kikászálódott babahevederből, és a vízbe esett.

Fotó: Pixabay.com

Az ügy kivizsgálása során arra következtettek, hogy a kislányt a Kalamari nevű katamaránhoz kötötték a szülei egy hevederrel, miközben a csöppség a hajó kinti részén filmet nézett. Szülei, Mark és Kiri vacsorát főztek , miközben kikötöttek egy partszakaszon.

A 13 hónapos kislány, aki szülei elmondása szerint szerette a vizet és az életet a hajón, vélhetően helyi idő szerint délután 5 óra előtt zuhant a tengerbe, miután valahogy kikászálódott a hevederből.

A pánikba esett szülők kétségbeesett keresést indítottak lányuk után, miután felfedezték, hogy a lány eltűnt a fedélzetről. A Fidzsi-szigeteki rendőrség szerint Māhinát később a tengeren találták meg a felszínen lebegve.

Egy másik tengerjáró életmódot folytató nő Grace Palos adománygyűjtést szervezett a család számára, hogy a temetés költségeit ki tudják fizetni. Grace elmondta, hogy a gyásztól sújtott Mark és Kiri most mindent megtesznek azért, hogy felvegyék az életük fonalát, miközben lányuk nélkül térnek haza - számolt be a The Sun.

Édesanyja azt írta gyászüzenetében: "Māhina gyönyörű, boldog, mosolygós gyerek volt, aki szerette a vizet és az életet a hajón."

Szeretett Māhinánk, élj örökké békében, örömben pancsolva valahol a tengerben

- tette hozzá búcsú bejegyzésében.