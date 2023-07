Cirkuszi mutatványok, zsiráfok és különleges fellépők? Idén szintet lép a Sziget Fesztivál

A világ zenéinek színes kavalkádját nyújtja idén is a Szigeten a Global Village, ahol egyaránt hallgathatunk boldog együttlétben mexikói cumbia punkot vagy Szlovákiából érkező etno-punkot, kelta és cigány stílusok ihlette angol bandát, görög etno ska-rockot vagy francia csapat kollaborációját pakisztáni qawwali énekessel. Indiából érkezik egy lélegzetelállító cirkuszi produkció is és feltűnnek látványos óriásbábok, táncba hívva a közönséget egy zsiráf, egy zebra és két gyönyörű madár kíséretében.

Idén is tömegeket vár a Sziget Fesztivál /Fotó: sziget fesztivál sajtóiroda

A Global Village színpadára ezúttal is a világzene legjobbjai kaptak meghívást a Balkántól Dél-Amerikáig, Malitól Koreáig és Indiától a Közel-Keletig. A programban helyi sajátosságok, egyedi ritmusok, nyelvek és hangszerek sokasága található meg, miközben a zenei stílusok sora a hagyományos hangzásvilágtól egészen az elektronikus zenéig terjed. Napközben zenei workshopok várják a látogatókat, de természetesen a koncertek sem maradnak el, így bármely napszakban lehet játszani, zenélni és táncolni.

A budapesti Stéfania Allstars salsa órájával indul a bemelegítés, majd kalipszó zenére lehet tovább táncolni a Kanadában élő trinidadi Kobo Town, mexikói cumbia punk stílust képviselő Band Son Rompe Pera, illetve a magyar fiatalok kedvence, a Bohemian Betyars folk-ska-punk slágereire.

A Global Village programja világkörüli utazásra csábít. Az odesszai Kommuna Lux és a kanadai székhelyű ukrán Balaklava Blues projekt szabad dallamaival, Norvégiából a feltörekvő progresszív folk banda, a Gangar, míg Szlovákiából Varkocs hív etno-punk dorombjával hív felfedezőútra. Marcela cigány énekesnő párizsi együttese, a német Lakvar multikulti bandája, valamint a francia-görög Deli Teli zenei koktélja, amely ötvözi a 60-as évek rock’n’rollját és a hagyományos görög tsiftetelit, mutatja be a nemzetek diverzitását. Az angol The Langan Band új páneurópai albumával rukkol elő, amelyet a kelta és cigány stílusok ihlettek. Réunion szigetéről érkezik Ti’Kaniki, de lesz lehetőség az észt duó, Puuluup őrült produkcióján tombolni vagy a görög etno ska-rock előadó, Koza Mostra koncertjén pogózni. Az örömteli belga fúvószenekar, az Orchestre International du Vetex is szeretettel várja majd az érdeklődőket. Ha pedig Vinicio Capossela neve elsőre nem lenne ismerős, elég hinni az olasz fesztiválozóknak, akik biztosan nem fogják kihagyni a fellépését. Több művészi együttműködés is megvalósul a Szigeten, ilyen például a francia Alright Mela kollaborációja a pakisztáni qawwali énekessel, Shahzad Santoo Khannal, vagy az Al-Qasar amerikai-francia-libanoni-örmény kollektívája, akik visszatérve a gyökereikhez „arab fuzzt” játszanak. Közel-Keletről érkezik a Besh o droM-on felnövekvő új izraeli balkán-klezmer banda, a Pulkes, akárcsak a jól ismert anna RF keleti elektro-etnikai reggae dallamaival. A hazai fellépők közül a Manaky reggae zenekara és MORDÁI etno-dark-rock bandája látogat el a fesztiválra. Többféle afrikai zenei stílust is hallgathatnak a látogatók, a Madalitso Band roots duó Malawiba kalauzol, Bamako forró éjszakáit idézi a táncos Bamba Wassoulou Groove, de nem szabad megfeledkezni a Maliból érkező Djely Tapa díváról sem, aki egy karizmatikus fellépéssel lep meg mindenkit. Lass, az „új Youssou N’Dour” Szenegálba repíti a látogatókat, a BCUC segítségével pedig Dél-Afrikába kirándulhatnak az érdeklődők, az ADG7 a dél-koreai tradicionális zenét ötvözi a pop-pal, és itt lesz a Barrut, hét énekes és egy ütőhangszeres, akik a francia Occitánia régió vokális polifóniáiból merítkeznek.