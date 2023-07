A népharag miatt este 10-kor bezár a terézvárosi kocsma

A későig nyitva tartó kocsmák helyzete régóta nagy vitát vált ki egész Budapesten, nehéz is lenne igazságot tenni, hogy kinek van igaza az ügyben, de az tény, hogy az utóbbi időben rengeteg lakó panaszkodott Terézvárosban a Jókai utca elején található ír pub miatt. Mivel a hatósági ellenőrzések és a bírságok se érték el a céljukat, ezért végül az önkormányzatnak kellett lépnie az ügyben.

Örök vita a kerületben a bulinegyed körül Fotó: Metropol/Keresztesi Balázs

Több zajszintmérés eredménye alapján a Városgazdálkodási Bizottság 2022. június 28-án visszavonta annak az ír pubnak az eltérő éjszakai nyitvatartási engedélyét, ami már régóta megkeserítette a kerületben élők életét. Az üzemeltető közigazgatási bíróságon támadta meg a határozatot, a bíróság azonban 2023. június 20. nappal jogerősen helybenhagyta. A kocsma eddig minden nap éjfélig, hétvégén 1 óráig tartott nyitva, innentől kezdve azonban mindennap köteles 22 órakor bezárni. A helyet nemrég a hatóságok is ellenőrizték, az üzemeltető arról tájékoztatta Kecskés Balázs Terézváros 4-es választókörzetének egyéni képviselőjét, hogy 22 órakor bezárt, és körülbelül éjfélig tart náluk a takarítás, rendrakás.

A kérdés régóta megosztja a pestieket

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, egy nevét elhallgatni kívánó klubtulajdonos szerint az éjszaka is nyitva tartó klubok és romkocsmák fokozatosan „elmenekültek” a VI. kerületből, miután az önkormányzat 2009-ben megszigorította a csendrendeletet. A klubok egy része a szomszédos VII. kerületbe tette át a székhelyét, főként a Király, az Akácfa és a Kazinczy utcákba, a helyben kitartó egységek pedig többnyire tönkrementek.

Régóta megoldatlan az éjszakai záróra a bulinegyedben Fotó: Balogh Zoltán

Terézváros akkor a lakók kezébe adta a döntést: az éjszaka is nyitva tartó üzleteknek meg kellett szerezniük ehhez a házban lakók több mint felének az írásos hozzájárulását. A 2009-es rendelet körülbelül 2500-3000 üzletet érintett a kerületben. 2012-ben a csendrendeletet kiterjesztették, és akkor már egy helyet a szomszédok kérésére is bezárásra kötelezhettek este 10 után. A terézvárosi önkormányzat akkor már csak 273 üzletnek engedélyezte a lakók által is támogatott „eltérő nyitvatartási engedélyt”.

Húsz éve csinálom ezt, és vállalom, hogy az alkoholbevételből lehet csak pénzt átcsoportosítani a civil, kulturális, nonprofit és veszteséges programokra. Különben be kellene zárnia a helynek

– osztotta meg gondolatait akkor a Metropollal Filep Ákos, a Gödör klub tulajdonosa.

Forrnak az indulatok Erzsébetvárosban a pesti bulinegyed ügyében Fotó: Metropol

Nehéz igazságot tenni, hogy kinek van igaza az ügyben...

Az éjszakai záróra már régóta komoly vita tárgyát képezi a bulinegyedben. Míg a helyiek többsége nem kér a bulizókból és nyugodtabb életet akar, a szórakozóhelyek és közönségük a végleges bezárástól tartanak. Mint, arról korábban írtunk, Niedermüller Péterék nemrég ígéretüket megszegve ismét leszavazták a szórakozóhelyek éjféli záróráját. A július 4-re összehívott rendkívüli ülésen a 15 fős testületből 10 képviselő és számos dühös lakó jelent meg az ülésteremben.

Garai Dóra független politikus azt szerette volna elérni, hogy a vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartását illetően ugyanolyan szabályozás legyen, mint az összes többi budapesti kerületben. Jelenleg ugyanis több mint 200 hely lehet nyitva éjfél után, dacára az ennek „szigorú feltételeket” szabó, kritériumrendeletként emlegetett helyi előírásnak. A másik javaslata arra vonatkozott, hogy az éjszakai vendéglátóhelyektől befolyó önkormányzati bérleti díjbevétel 20 százalékát a kocsmák működését elszenvedő társasházak kaphassák meg kompenzációként. Szücs Balázs alpolgármester a vitát hamar rövidre zárta, mondván, a felvetésnek semmi értelme nincs.