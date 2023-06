Újabb fordulat a Jámbor András-féle pedofilbotrányban: szélsőbaloldali ANITIFA-aktivista volt az öngyilkos pedofil

A férfi gyermekjátékokat égetett el, miután a rendőrség egy házkutatás során több ezer, két-három éves gyerekek sanyargatásáról szóló pedofil felvételt talált a számítógépén. Méghozzá abban a biatorbágyi lakásban, ahol évek óta együtt élt Jámbor András közvetlen munkatársával, a sokak által szélsőbaloldalinak tartott Szikra Mozgalomban. (Jámbor ma ennek a mozgalomnak a parlamenti képviselője.)

A Metropol alaposan átfésülve azt a sok-sok bejegyzést, amit a pedofil a közösségi médiában maga után hagyott, kiderítette, hogy az öngyilkosságba menekülő férfi több szálon is egyértelműen kötődött a hírhedt, erőszakos akcióiról ismert ANTIFA mozgalomhoz.

Ez az a sokak szerint egyértelműen terrorszervezet, amelynek tagjai és szimpatizánsai néhány hónapja Budapesten találomra kiválasztott embereket bántalmaztak, vertek össze példátlan kegyetlenséggel.

Jámbor András munkatársának élettársa hosszabb időt töltött külföldön és dolgozott például abban az innsbrucki kávézóban, amit az osztrák belügyi szervek évek óta az osztrák-német ANTIFA aktivisták gyülekezőhelyekén tartanak számon. Az Innsbruckban található Cafe LOTTA, ahol a pedofil felvételeket gyűjtő Egyed András dolgozott, egyfajta szellemi központja a szélsőbalosoknak. Az erről szóló anyagokra, bejegyzésekre az öngyilkos pedofil, a Jámbor-féle Szikra-mozgalom aktivistájának közösségi felületein bukkantak rá a Metropol újságírói.

Jámbor András munkatársa a bejegyzések szerint gyakran megfordult a városszerte hírhedt kávézóban, sőt egy ideig dolgozott is a LOTTA Caféban, Innsbruckban a Haller Strasse 1. szám alatt, ami az erőszakos baloldali szélsőségesek kedvenc gyülekezőhelye.

Már a kávézó szórólapjain is ott van a szélsőbaloldali szervezet jelképe, az ANTIFA lényegét kifejező, erőszakra utaló ökölbe szorított kéz.

A Google Maps az alábbi felvételeket dobja fel a cím beütése után.

Az innsbrucki árkádok alatt bújik meg az ANTIFA egyik osztrák-német központja.

A természetesen „uniszex” mosdó ajtajára is kiragasztották az ANTIFA propaganda anyagait.

Jámbor András munkatársának élettársa, a több ezer szadista pedofil felvételt összegyűjtő férfi a közösségi médiában fellelhető nyomok szerint részt vett az erőszakos magyarországi akciók megszervezésében is. Kiposztolta például az alábbi akciótervet is!

Ez is bizonyítja, hogy a budapesti akciók megszervezésében magyar szélsőbalos verőlegények is részt vettek!

Jámbor és közvetlen munkatársa, akinek lakásán a több ezer pedofil felvételt megtalálták, minden erejükkel azt igyekeznek bebizonyítani, hogy mindehhez semmi közük nincs. A történtekért kizárólag az öngyilkosságba menekült élettárs a felelős. Különösen beszédes, hogy miután gyanúba került az erőszakos akciók kapcsán, élettársának ez a férfi igazolt alibit a magyar rendőrség előtt.

Természetesen Jámbor Andrásék mélyen hallgatnak a férfi bizonyítható ANTIFA-kapcsolatairól és az innsbrucki gyülekezőhelyen lezajlott készülődésről is…

Balra az öngyilkosságot elkövető férfi, akinek számítógépén a közös lakáson történt házkutatáson előkerültek a gyermekek kínzásáról, sanyargatásáról készült fényképek. Jobbra Jámbor András munkatársa, a Szikra-mozgalom egyik vezető aktivistája.

Jámbor Andrásék nem kommentálják azt sem, hogy a férfi halála előtt gyermekjátékokat égetett el.

Komoly aggályokat fogalmazott meg az Antifával kapcsolatban a német Alkotmányvédelmi Hivatal, amelynek honlapján a szervezet tevékenységét ismertetve egyebek mellett azt írták, hogy a szervezet követői – a baloldali radikális, úgynevezett autonómok – rendszeresen szólítanak fel erőszakos akciókra az általuk fasisztának vélt személyek, csoportok vagy intézmények ellen. Mint megállapították, egyedi esetekben még az emberi élet kioltását is elfogadhatónak tartja a szélsőséges mozgalom. A német nemzetbiztonságért felelős hivatal az Antifáról szóló tanulmányban kitért arra is, hogy