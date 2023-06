Tudod ki, mikor és miért rendelte el a déli harangozást?

A magyar és nyugati hagyomány szerint a déli harangszó az 1456. július 22-i, nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a Magyar Királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János megvédte a muszlimok támadásától.

A Szent István király bazilika társszékesegyház. Fotó: Metropol

III. Kallixtusz pápa rendelte el a déli harangozást és a győzelemért esdeklő imát 1456. július 29-én, miután Európa uralkodóinak közömbössége miatt nem tudott keresztes hadjáratot szervezni az akkoriban egyre jobban előre nyomuló törökök ellen.

Elrendelte, hogy minden templomban mondjanak imát a pogányok ellen, délben pedig háromszor kongassák meg a harangokat, amellyel

jel adassék minden hívőnek, hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen harcolnak.

1500. augusztus 9-én VI. Sándor arról rendelkezett, hogy a harangszó az egész keresztény világban minden délben szólaljon meg.

20 éve halt meg Katharine Hepburn

Katharine Hepburn Oscar-díjas amerikai filmszinésznő, a filmművészet legendás alakja, 96 évesen, connecticuti otthonában halt meg 2003. június 29-én. A színésznő a kilencvenes évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett.

Összesen tizenkétszer jelölték Oscar-díjra, ebből négy ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában.

A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma egyik, ha nem a legrangosabb kitüntetését az alábbi filmekért: 1934-ben a Hajnalka (Morning Glory), 1968-ban a Találd ki, ki jön vacsorára (Guess, Who,s Coming to Dinner), 1969-ben Az oroszlán télen (The Lion in Winter), 1982-ben pedig Az aranytónál (On Golden Pond). 44 filmben játszott, 1994-ben vonult vissza.

1970-1980. között számos tévéfilmben is forgatott, 1975-ben Emmy-díjat is nyert.

Mások mellett James Stewart, Humphrey Bogart, John Wayne, Henry Fonda partnereként játszott, nevét azonban leginkább Spencer Tracyével párosítják, akivel egy életen át tartó kapcsolatot alakított ki.

Sokoldalúságával, fékezhetetlen életerejével, nevettető képességével Katharine Hepburn a hetvenes évekig Hollywood legjellegzetesebb művészei közé tartozott.

19 éves a Nemzetközi Duna-nap

A Nemzetközi Duna-nap 2004 óta a Duna menti országok, köztük Magyarország természetvédelmi ünnepe. A nap célja a Duna vízgazdálkodási problémáinak megoldása, a folyó ökológiai állapotának megőrzése. A cél érdekében számos állami és civil szervezet vállal szerepet.

Ma van a design világnapja

Az akkor éppen ötvenéves Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Council of Societies of Industrial Design – ICSID) kezdeményezésére 2007 óta tartják június 29-én a Design Világnapját.

Képzeletszínház borkóstolóval és vacsorával

Június 29-én egy színházi előadással, érdekes gondolatokkal fűszerezett borvacsorán vehetsz részt a Manna Lounge Étteremben.

A képzeletszínházi est keretében Hegyi Barbara és Horváth Lili Jászai Mari-díjas színésznők beszélgetnek Tollár Mónika moderátorral. A Janikovszky Éva írásai alapján életre keltett halhatatlan nőalakok segítségével gondolkodhatunk közösen a 40-45 év feletti lét fő kérdéseiről, a művésznők pedig őszinte kíváncsisággal és együttérzéssel vallanak arról, milyen válaszok, megoldások születtek bennük az élet különféle helyzeteire a negyedik X-en túl.

Az est hangulatát a Manna étterem séfjei által összeállított menü és a Balla Pincészet borai tovább színesítik. A főétel sült marhatarja, sajtos burgonyafánk, erdeigyümölcsös lilahagyma lekvár és csokoládés jus lesz, desszert gyanánt pedig bazsalikomos eperkompótot kóstolhatunk angolkrém habbal és bacon chips-szel.

Egészen Kanadából jönnek

Június 29-én Night Lovell érkezik a Barba Negra nagyszínpadára, Kanadából.

Az 1997-ben született ottawai rapper kezdettől fogva egy sötét és titokzatos stílust képvisel, feszült ütemekkel és kísérteties énekmintákkal fűszerezi a zenéit.

2014-ben Dark Light című dala azonnal óriási sikert aratott, jelenleg 71 millió lejátszásnál tart a Youtube-csatornáján. Night Lovell önállóan adta ki 2014-es projektjét, a Concept Vague-t, valamint annak 2016-os folytatását, a Red Teenage Melody-t.

2019-ben visszatért a Goodnight Lovell-lel, egy olyan nagylemezzel, amelyen $uicideBoy$, Gnar és Lil West is közreműködött.

A június 29-ei koncerten Ekhoe, Gyuris, Grasa, Slowgod és Sammiebeats is közreműködik.

Műhelybeszélgetés a Nyitott Műhelyben

Újabb műhelybeszélgetésen vehetünk részt a Szófa szervezésében. A június 29-ei alkalmon Visky András Kitelepítés c. regényéről lesz szó a Nyitott Műhelyben, a beszélgetésen pedig a szerző mellett Gintli Tibor kritikus is jelen lesz.

Zápor nem valószínű

Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. A záporok esélye meglehetősen kicsi. Egyelőre marad az élénk északnyugati szél. Nappal 25 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk – írta meg a Köpönyeg.