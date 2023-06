„Szinte lehetetlen a közlekedés”: durva fotókat mutatunk a kispesti állapotokról

Legalább kilenc kátyút számoltunk össze a Mészáros Lőrinc utca–Nagysándor József utca sarkán Kispesten. A kátyúk nem csak az autósoknak okoznak kellemetlenséget, hanem a bicikliseknek és a gyalogosoknak is.

Komoly veszélynek vannak kitéve az autósok – Fotó: Metropol

A Metropol ellátogatott a XIX. kerületbe, ahol beigazolódott olvasóink állítása. Vannak ugyan felújított útszakaszok, de rengeteg a járhatatlan útszakasz. Ottjártunkkor egészen pontosan kilenc kátyút számoltunk össze a Mészáros Lőrinc utca–Nagysándor József utca sarkán.

Természetesen nem egyedülálló esetről van szó, a helyiek szerint nemcsak itt, hanem máshol is rengeteg kátyú található a kerületben. Sokak szerint hasonló áldatlan állapotok uralkodnak a Wekerletelepen, a Bocskai u.– Móricz Zsigmond utca sarkán is. De hasonló a helyzet a Petőfi, Batthyány utcában is. A Bocskai úton is hasonló állapotokat tapasztaltunk.

Már távolról jól felismerhető a kátyú – Fotó: Metropol

A helyiek szerint a kátyúk régóta megkeserítik az életüket, akiknek sokszor nemcsak autóval, hanem babakocsival is kerülgetniük kell a kátyúkat. A lombok között átszűrődő fényfoltok miatt különösen nehéz észrevenni a gödröket, ahol pedig nem árnyékoltak a fák, gyakran csak szlalomozva tudtunk haladni az úthibák miatt.

Tetemes méretű lyuk tátong a Bocskai utcában is – Fotó: Metropol

A helyiek elmondása szerint rengeteg bosszúságot okoznak nekik a pocsék állapotú utak, az önkormányzat azonban a bejelentések ellenére sem orvosolja tartósan a problémát. Előfordult, hogy befoltoztak kátyúkat, azonban a betömött lyukak helyén hamarosan még nagyobb gödrök keletkeztek.

Van autónk is, szoktunk erre közlekedni, megpróbáljuk kikerülni a kátyúkat, amennyire lehet

– fakadt ki lapunknak Tímea.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, tavaly a Wekerletelepen élők olyannyira megelégelték az önkormányzat tehetetlenségét, hogy saját maguk tömték be a kátyúkat. A lakók úgy tapasztalták, hogy panaszaik süket fülekre találnak, ezért összefogást szerveztek.

A kezdeményezés azért született, mert úgy érezzük, az önkormányzat oldaláról senkit nem érdekel igazán a probléma. Wekerletelep egy felkapott, szép része Budapestnek, közben pedig olyan rettenetes állapotúak itt az utak, hogy szinte lehetetlen a közlekedés

– magyarázta lapunknak akkor Zoltán.

A téma kapcsán természetesen megkerestük a kispesti önkormányzatot is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.