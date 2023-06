Őrjöngenek a lakók: valakik a patakba önthetik a szennyvizet Káposztásmegyeren

Egyszerűen nem bírjuk tovább! – kezdte a Metropolnak K. Brigitta. A Káposztásmegyeren élő asszony arról számolt be lapunknak, hogy utcájukban hónapok óta elviselhetetlen bűz terjeng. Hiába jelezték a lakók több hivatalos szervnek, egyelőre mindenki a másikra mutogat.

Az ember gyomra felfordul!

– mesélte Brigitta. „Két hónappal ezelőtt vettük észre, hogy Káposztásmegyeren a Somlyói Nagy Sándor utcában az erdő felőli részén rendszeresen erős trágyaszag terjeng. Először azt hittük, hogy a csatornával van a probléma, ezért riasztottuk is a csatornázási műveket. Ők ki is jöttek, ellenőrizték kétszer is, de mindent rendben találtak. Igazuk is lehet, ugyanis ha a csatornafedélhez megyünk és beleszagolunk nem lehet érezni semmit, így szerintünk se onnan jön. Ők vetették fel, hogy lehet, hogy valaki illegálisan beleengedi a csatornába vagy a patakba a szennyvizet…”

A lakók csak találgatnak a bűz forrására, ám szerintük is egyre valószínűbb, hogy valaki szennyezi a patakot, hiszen csak időszakonként érezni a terjengő szagot.

Persze csak a találgatások mennek, ugyanis ha biztosat tudnánk, akkor már cselekedtünk volna

– folytatta.

A bűz miatt háborognak a lakók Fotó: olvasói

„Az egyik szomszéd szerint talán a nem messze lévő toi toi vécémosóból folyatnak ki olyat, ami okozza ezt a rettenetes szagot. Állítólag ez közel van a patakhoz is. Egy gombászó néni bent járt az erdőben, ahol nyitva találta az egyik csatornát, nem tudta visszatenni rá a tetejét, így ez is elképzelhető, hogy onnan jön a szag. Időlegesen érezzük csak, általában délután és estefelé, de akkor olyan erős, hogy szellőztetni se lehet!”

Brigittáék és a lakóközösség több tagja is a hivatalos szervekhez fordult segítségért.

Írtunk a hulladékkezelőnek, a jegyzőnek és a polgármesternek is

– mondta. „Egyelőre nem kaptunk választ csak a rendőrségtől, miszerint nem az ő hatáskörük ez elintézni. A csatornázási művek azt mondták, hogy nekünk kell majd feljelentést tennünk ismeretlen tettes ellen…”

Szeretnének újra friss levegőt szívni az ott élők.

„Arra várunk, hogy megszüntessék a szagot, mert ez közegészségügyileg sincs rendben, ráadásul nagyon megkeseríti az itt lakók életét. Szeretnénk, ha kivizsgálnák az ügyet, megtalálnák a szag forrását és megszüntetnék azt! Ne egymásra mutogassanak a szervezetek, hanem tegyenek valamit, mert ők sem élnének ebben!” – zárta.