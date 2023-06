Megéri idén „nők 40-nel” nyugdíjba vonulni

A nyugdíj előtt állók nem árt ha tisztában vannak egy-két dologgal, hiszen így sokkal könnyebb dönteni. Ebben segít most nekünk Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő.

Nagyon fontos tudni, hogy a nők kedvezményes – 40 év után járó – öregségi nyugdíja kortól függetlenül igényelhető, abban az esetben, ha a jogszabályban előírt feltételek az igénylés időpontjában együttesen teljesülnek.

A nők kedvezményes nyugdíjigénylésének két feltétele a 40 év elismert szolgálati idő, illetve a 32 év keresőtevékenység egyidejű megléte. Jó hír, hogy a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 év szolgálati időbe beszámít a belföldön és külföldön szerzett igazolt biztosítási időtartam is.

Idén is megéri a nők 40-el nyugdíjba vonulni Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Nagyon fontos, hogy legyen külföldről igazolás

Azoknak a nőknek, aki külföldön dolgoztak, vagy most is ott dolgoznak, beszámítják a munkaviszonyukat, amennyiben az adott ország hatósága a külföldi biztosítási jogviszony időtartamát leigazolja a magyar fél részére. Az Európai Unióban, illetve az Európai Gazdasági Térségben, valamint egyéb országokban szerzett évek is beleszámítanak a nyugdíjba, ha külföldről igazolást küldenek a hazai hatóságnak.

Ennek alapján nem kerülnek hátrányos helyzetbe a jelenleg külföldön dolgozó korhatár előtt álló nők sem, akik szeretnének a kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségével élni.

Idén érdemes ezt a fajta nyugdíjat választani, hiszen március végén léptek hatályba a nyugdíjszámításhoz használt valorizációs szorzók, amely alkalmazásával általában a megelőző évekhez képest magasabb összegű nyugdíjak születnek.

Mivel 2022-ben 17,5 százalékos nettó átlagkereset növekedés történt, a 2021-es valorizációs szorzó 1, 175 százalék lett, vagyis az idei nyugdíj megállapításakor a 2021-es évi nettó átlagkereseteket ezzel az értékkel kell megszorozni, az ezt megelőző éveket pedig a jogszabályban megadott szorzókkal.

Tehát érdemes igényelni ezt a típusú nyugdíjat még abban az esetben is, ha az érintett belföldön vagy külföldön dolgozik, mert így egy tartalékot képezhet, amiből időkori megélhetését hosszú távon biztosítani tudja.

Mitől függ, hogy kinek mennyi lesz a nyugdíja?

Egyrészt függ attól, hogy valaki hány évet dolgozott, másrészt pedig attól, hogy a ledolgozott évek alatt milyen hivatalosan bejelentett jövedelem után fizetett nyugdíjjárulékot 1988-tól a nyugdíjigénylést megelőző napig.

Mindezt nagymértékben befolyásolja, hogy melyik évben igényelte a nyugdíját és az adott évben milyen mértékű volt a nyugdíjmegállapításhoz használt valorizációs szorzók. A köztudatban sajnos még mindig tévesen szerepel, hogy az utolsó öt év keresete alapján számolják ki a kezdő nyugdíj összegét.

Érdemes megfontolni a nyugdíj igénylés időpontját, hiszen ha valaki mondjuk 18 éves korától folyamatos biztosítási jogviszonyban áll és nem végzett felsőfokú tanulmányokat, valamint nem vett igénybe munkanélküli ellátást akkor 58 évesen jogosult lehet a nők 40 év után járó kedvezményes nyugdíjára. Adategyeztetési eljárás érdemes minden esetben lefolytatni melynek eredményeként határozat születik, amelyből egy előzetes nyugdíjszámítással egyértelműen meghatározható a várható nyugdíj összege. A nyugdíjigény benyújtás követően a hivatal 60 napon belül a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el az igényt.

Érdemes igényelni ezt a típusú nyugdíjat még abban az esetben is, ha az érintett belföldön vagy külföldön dolgozik Fotó: Kallus György

Összeszámolják a szolgálati időt és levélben küldenek értesítést

A nyugdíjmegállapító szerv összeszámolja a szolgálati időt, és ha nincs meg a 40 év a kedvezményes nyugdíjhoz, akkor elutasító határozatot küld, vagy ha bizonyos időszak tisztázása válik szükségessé, akkor hiánypótló levélben küld értesítést minden esetben.

A nyugdíjigénylést nagymértékben elősegíti, hogy nem kell a nyugdíjba vonulást megelőzően az igénylő munkaviszonyát megszüntetni, hanem a munkaviszony megtartása mellett vonulhat nyugdíjba és a munkabérét kizárólag a 15 százalékos mértékű szja terheli. Sőt a közszféra egyes ágazataiban is időkorlát nélkül egyidejűleg folyósítható az igénylő részére a nyugdíj és havi járandósága is.

Ez elsősorban a szociális gyermekvédelmi és köznevelésben dolgozók számára biztosítja a jogszabály ezt a lehetőséget.

Fontos tudni, hogy nem számítanak szolgálati időként a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához szolgálati időként:

a felsőfokú tanulmányok ideje (egyetem, főiskola),

szakmunkás képzés ideje (3 év),

fizetésnélküli szabadság időtartama,

amikor munkanélküli ellátást vagy álláskeresési járadékot kapott,

passzív táppénz időtartama,

nyes (nyugdíj előtti segély) időtartama,

megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő.

A nyugdíjigény elbírálásnál a hivatal figyelembe vesz mindent, ami munkavégzéssel egyenértékű biztosítási jogviszonyt képez, vagy keresőtevékenységgel jár, illetve a gyermekneveléssel kapcsolatos ellátásokat, amely a hivatal nyilvántartásában szerepelnek, vagy ha nem szerepelnek az igénylő hitelt érdemlően igazolja. Érdemes tudni, hogy a vérszerinti és az örökbefogadott gyermeknevelés utáni évek szolgálati időnek számítanak de pluszévek a gyermeknevelés után nem jár.