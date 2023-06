Rémisztő adatok: egyre több a nemi beteg, ráadásul itt a fesztiválszezon!

A Sky Newson megjelent hír szerint Angliában tavaly az előző évhez képest megugrott a nemi betegek száma, 50 százalékkal több a gonorrheás, és a szifiliszesek is jelentősen többen lettek. Az is kiderült: elsősorban a 15–24 év közöttieknél van nagy ugrás. Ráadásul itt a fesztiválszezon, ami ugye a gyors légyottok „melegágya”, és mivel a brit fiatalok körében hazánk is egy remek utazási célpont – különösen Budapest és a bulinegyed –, a fent említett adatokat érdemes szem előtt tartani. Hogy nőtt-e nálunk is a nemi betegek száma, és hogy mire érdemes odafigyelni a problémák elkerülése végett, arra szakértő adja meg a válaszokat. Íme!

Tisza Tímea: az óvszer a legbiztonságosabb védekezés Fotó: Belvárosi Orvosi Centrum

– Magyarországon is valószínűleg nőtt a nemi betegek száma, de statisztikai adatok ezt nem mutatják ki. Ennek oka, hogy míg korábban szigorú jelentési kötelezettség és kontaktuskutatás volt, ez mára megszűnt, hiányos lett az adatszolgáltatás – mondta dr. Tisza Tímea bőr- és nemigyógyász szakorvos, a Magyar STI Társaság (Sexually Transmitted Infections – Szexuális úton terjedő fertőzések) elnöke.

A nemigyógyászok ugyan jelentenek, de nagyon sok betegség urológusnál, proktológusnál, nőgyógyásznál derül ki. A betegre van bízva, hogy jól felfogott érdekében elmondja-e, kinek adhatta tovább a fertőzést, és kitől kaphatta el, mert lehet, hogy gyógyulása után újra megfertőződhet attól a partnerétől.

A fertőzések gyakran tünetmentesek, és könnyen előfordul, hogy az alkalmi partner nem is tud róla, de hordozza a kórokozót és fertőz, ami lehet baktérium, vírus, ritkábban parazita, gomba. Ezeknek a szexuális úton terjedő betegségeknek vannak olyan hosszabb-rövidebb tünetmentes szakaszai, amikor az illetőnek fogalma sincs arról, hogy neki bármi baja lenne.

A bizalom kevés, a védekezés a megoldás Fotó: KOTOIMAGES



Ahhoz, hogy a szifilisz kórokozója bekerüljön a szervezetbe, egy kis hámsérülés kell, és az első tünet megjelenéséig több hét is eltelhet, ez ráadásul nem is fáj, ezért az illető lehet, hogy el sem megy vele orvoshoz, mert magától úgymond elmúlik, miközben a fertőzés nem szűnik meg, és tovább is adhatja. Aztán jöhetnek a másodlagos tünetek, kiütések, nyirokcsomó-duzzanatok, láz, hajhullás, de egy idő után ezek is eltűnnek, és csak évek múlva válik nagyon súlyos szív-érrendszeri vagy idegrendszeri betegséggé. Ezek a tünetmentes fertőzések általában úgy derülnek ki, hogy egy tünetessé vált megfertőzött partner megy el orvoshoz.

– Szerencsére sokan járnak már a biztonság kedvéért szűrésekre nemigyógyászhoz, aki kikérdezés után felmérve a rizikót, állít össze szűrési protokollt, aminél a kórokozók kimutathatók és az orvos lekezeli. Mivel a fertőzések csak egy-két vagy akár több hét elteltével mutathatók ki, ezért egy „átszórakozott éjszaka” után másnap még ne jelentkezzenek szűrésre. Kivétel a gonorrhoea férfiaknál, ami már pár nap múlva tüneteket ad – figyelmeztet dr. Tisza Tímea.

A szűrésekre azért is szükség van, mert ezek a betegségek ma már időben felismerve gyógyíthatók, de elhanyagolásuk okozhat például meddőséget is.

Meddőséget is okozhat egy fel nem ismert nemi fertőzés Fotó: Kzenon

– A védekezés több okból is ajánlott. „Kellemetlen” és nehéz például kimagyarázni egy párkapcsolatba bevitt fertőzést. De a védekezés azért is fontos, mert már vannak rezisztens kórokozók, amik ellenállnak a gyógyszereknek. A legbiztonságosabb módszer az óvszer. A felvilágosítás nagyon fontos lenne. Sok fesztiválon tartottunk kollégákkal felvilágosító előadást, és az a tapasztalatom, hogy a külföldi fiatalok sokkal felvilágosultabbak ezekben a kérdésekben – mondta dr. Tisza Tímea bőr- és nemigyógyász szakorvos.